"Je me suis battu pendant 10 ans pour qu’elle croie en elle"

Geoffroy Vereerstraeten jubile. Il est l’autre homme qui se cache derrière la carrière de Maryna Zanevska qui, à 27 ans, vient de remporter dimanche son premier titre WTA.

Ce diplômé de l’ULB en éducation physique n’a que 34 ans, mais il suit Maryna depuis une décennie. Au soir de ses études, il a intégré l’académie de Justine Henin où il a fait la connaissance de Philippe Dehaes. Ils ne se sont jamais séparés. "Je considère Phil comme mon mentor", précise d’emblée l’entraîneur de Maryna Zanevska qui vit à 100 % pour le tennis.

Il a le grand mérite d’avoir toujours cru dans le projet Zanevska. Il aurait pu abandonner 1 000 fois pour rejoindre des joueuses qui payaient plus. Il aurait pu se lasser des blessures ou du manque de résultats, mais le Bruxellois a toujours cru en sa protégée. Une foi inébranlable.

"Bien sûr que j’y ai toujours cru, s’exclame-t-il. Elle est capable de grands résultats depuis longtemps. Elle a des qualités exceptionnelles. Mais, le souci, c’est qu’elle n’y croyait pas. À l’entraînement, elle me montrait de si belles choses que je ne pouvais pas l’abandonner."

Lui ouvrir les yeux

Et l’entraîneur d’aller plus loin dans l’analyse du jeu de Maryna Zanevska : "Elle possède une qualité de balle exceptionnelle. Elle peut faire mal dans n’importe quelle position sur le terrain. Quand je vois ses statistiques sur le retour, elle est la n°1 ou n°2 mondiale sur les points gagnés. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur son service pour qu’il lui rapporte des points gratuits."

À coups de discours très positifs, Geoffroy Vereerstraeten est entré tout doucement dans la tête de Maryna. Il savait que sa principale mission consistait à lui ouvrir les yeux. Il y a deux mois, à Strasbourg, un premier déclic s’est produit. "Elle sort des qualifs et se retrouve au 2e tour contre Bianca Andreescu. Elle réalise qu’elle n’est pas si loin. Elle aurait pu gagner, mais elle s’est un peu perdue en fin de match."

Cette première prise de conscience en a appelé d’autres. "À Lausanne, elle y a cru un peu plus sur tous les points. Elle s’est hissée en demi-finale où elle perd contre Zidansek. La prochaine fois, je pense que l’issue sera différente."

Arrive enfin le tournoi WTA 250 en Pologne, à Gdynia. Il n’est pas le plus coté. Qu’importe. En une semaine, elle a battu ses cinq adversaires pour coiffer sur le fil son premier titre WTA. Elle vient de remporter huit de ses neuf derniers matchs WTA. Elle est la joueuse en forme. Zanevska a empoché 390 points et 40 000 dollars en 15 jours. Elle a aussi grimpé à la 115e place mondiale alors qu’elle était 259e à la fin mai. Plus que jamais, elle a toutes les cartes en main pour faire enfin sa grande entrée dans le top 100.

