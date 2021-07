La Journée

Frédéric Daerden fait un AVC "mineur"

"Le 20 juillet, juste avant de prendre quelques jours de congé en famille, j’ai ressenti un malaise qui m’a obligé à me rendre à la clinique André Renard. Les examens ont révélé un AVC mineur", a révélé Frédéric Daerden (PS), lundi, sur sa page Facebook. Le ministre du Budget et de la Fonction publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et bourgmestre en titre de Herstal se veut rassurant : "Après 48 heures en observation, j’ai pu rentrer à la maison." Toutefois, du repos est nécessaire. "Je vais mettre à profit les quinze prochains jours afin de passer du temps en famille et me ressourcer. Je suivrai toutefois, avec mon administration et mon cabinet, les conséquences des inondations notamment sur les bâtiments scolaires", ajoute celui qui est également le patron du PS liégeois depuis le mois de mars. Frédéric Daerden était fort présent ces derniers jours sur les lieux sinistrés par les inondations, notamment pour évaluer les dégâts des établissements scolaires dont il a la tutelle.

Intempéries : la majorité wallonne disposée à se pencher sur ce qui s’est passé, mais dans quelques semaines…

Les partis de la majorité wallonne (PS, MR et Écolo) sont disposés à se pencher sur ce qui a fonctionné et dysfonctionné dans la survenue et la gestion des récentes inondations. Ils ne sont, par contre, pas tous gagnés d’emblée à la forme que prendra ce travail. C’est ce qu’il ressort d’un coup de sonde de l’agence Belga au sujet de la proposition du CDH (opposition) de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire. Les trois formations au pouvoir sont en tout cas unanimes sur un point : il importe de ne pas se précipiter sur la voie à suivre en vue d’examiner ce qui s’est passé, à l’heure où la priorité doit aller aux personnes et zones sinistrées. "Le cœur du sinistre, ce sont des gens qui doivent se loger et se nourrir", a ainsi soutenu le chef du groupe PS André Frédéric.

Le PTB plaide pour un "congé calamité" pour les victimes des inondations

Le PTB (opposition) demande la mise en place immédiate d’un "congé calamité" et appelle le gouvernement fédéral à l’introduire en urgence à travers un arrêté royal, indique le parti marxiste, lundi, dans un communiqué. "Les personnes concernées ont besoin de temps. Le temps de mettre de l’ordre dans leur vie, mais aussi le temps de se remettre psychologiquement d’une catastrophe qui a fait trop de victimes, souligne le porte-parole francophone du parti, Germain Mugemangango. Malheureusement, de nombreux travailleurs et travailleuses ne disposent pas de ce temps. Certaines victimes ne peuvent pas prendre congé de leur travail. D’autres ne le font pas à cause de la perte de revenus."