Le Giec dresse un nouvel état des lieux du climat

Alors que déluges et incendies ravagent le monde à un rythme effréné, 195 pays ont commencé lundi l’adoption des nouvelles prévisions des experts climat de l’Onu. Un rapport "crucial pour le succès" de la conférence climat Cop 26 de novembre, selon le patron de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas.

Précipitations exceptionnelles en Belgique, en Chine et en Allemagne ; températures délirantes au Canada… Sept ans après la dernière évaluation, ce nouveau rapport du Giec tombe au milieu d’une avalanche de catastrophes qui ont remis les impacts du dérèglement climatique à la Une de l’actualité. "Depuis des années, nous avions prévenu que c’était possible, que tout ça allait arriver", a insisté la responsable climat de l’Onu, Patricia Espinosa, lors de la cérémonie d’ouverture lundi.

Le rapport du Giec, attendu le 9 août, dont le "résumé pour les décideurs" va être négocié ligne par ligne à huis clos en virtuel pendant deux semaines, doit mettre à jour son évaluation et ses prévisions climatiques : hausse de la température mondiale, augmentation du niveau des océans, intensification des événements extrêmes.

Deux autres volets doivent être publiés début 2022. Celui sur les impacts, dont l’AFP a obtenu une version préliminaire, montre comment la vie sur Terre sera inéluctablement transformée d’ici à trente ans, voire plus tôt. Mais il n’arrivera qu’après la Cop 26.

Objectif prioritaire

En signant l’accord de Paris en 2015, la quasi-totalité des pays de la planète se sont engagés à réduire les émissions de CO 2 pour limiter le réchauffement "bien en deçà" de +2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, si possible +1,5 °C.

Alors que la planète s’est déjà réchauffée d’environ 1,1 °C et que chaque fraction de degré en plus apporte son lot d’événements extrêmes supplémentaires, ce seuil de +1,5 °C est depuis devenu l’objectif prioritaire de nombreux militants et responsables politiques.

Mais peut-on y arriver ? C’est l’une des questions auxquelles devrait répondre l’évaluation par le Giec de milliers d’études scientifiques les plus récentes.

Pour espérer ne pas franchir le seuil de +1,5 °C, il faudrait réduire chaque année les émissions de 7,6 % en moyenne, entre 2020 et 2030, selon l’Onu. Or en l’état actuel, les mesures envisagées par tous les États ne nous placent pas du tout sur cette trajectoire. (Belga)