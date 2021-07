Les grands moyens plutôt que l’échec

En actionnant l’article 80 de la Constitution, le président de la Tunisie a choisi de prendre le taureau par les cornes. Il a mis en œuvre l’état d’exception, un mode de gouvernance qui dépasse la gravité de l’état d’urgence. Il est vrai que le constat de celle-ci était fait depuis longtemps. La Tunisie s’est enfoncée ces dernières années dans une grave crise socio-économique, entretenue par de déplorables blocages politiques et plombée par une gestion erratique de la pandémie. Certains de ses partisans lui reprochaient d’ailleurs depuis un moment de ne pas agir.

Alors Kais Saied a préféré les grands moyens de l’exercice personnel du pouvoir exécutif à l’échec collectif d’une Révolution qui avait fait la fierté de tout un peuple. En cela, il semble se poser en garant de cet événement historique, plus de dix ans après que celui-ci eut bouté dehors le dictateur Ben Ali et inspiré d’autres peuples arabes n’en pouvant plus de leurs tyrans.

Les contempteurs de M. Saied sonnent l’alerte quant à une potentielle dérive dictatoriale, l’accusant de vouloir transformer le système parlementaire tunisien en un système présidentiel. Certes, il est indéniable qu’il avait surfé il y a deux ans sur la vague de ras-le-bol de la classe politique traditionnelle avec l’ambition affichée de réduire les échelons du pouvoir, mais de là à se profiler en futur autocrate, il y a de la marge. L’état d’exception activé par M. Saied est temporaire et encadré par la nouvelle Constitution. Et il est bien un sujet sur lequel ce constitutionnaliste de renom, dont l’intégrité est rarement mise en question, ne souhaiterait pas se compromettre.

Néanmoins, la vigilance s’impose aux acteurs de la société tunisienne comme aux observateurs et partenaires étrangers de Tunis. L’objectif d’empêcher le dévoiement de cette révolution, qui n’a toujours pas rencontré - tant s’en faut - sa dimension sociale, est louable. Mais la manœuvre, elle, doit rester lisible par tous, et dénuée de tout intérêt personnel. Plus que jamais, aussi, la patience est de mise pour tous les Tunisiens. Car les grandes idées ne font pas nécessairement tout de suite de beaux lendemains.