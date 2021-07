Les Red Lions ont cassé les codes

Pour comprendre le phénomène des Red Lions, il faut sortir des considérations classiques du sport. Les Reds ont aboli la notion de défenseurs ou d’attaquants. Ils ont abandonné le concept d’un joueur qui occupe un poste. Sous l’ère Shane McLeod, les Belges sont sortis de leur zone de confort. Vu leurs qualités intrinsèques, ils ont été placés à d’autres positions sur le terrain. Ils permutent en permanence. Les attaquants triment comme des bêtes pour se rendre disponibles, mais aussi pour récupérer des balles. Leur pressing est diabolique. Les milieux ne cessent d’apporter le surnombre vers l’avant. Un Wegnez dont on attendait les sprints magiques se retrouve ainsi comme back. Il y a de quoi désarçonner les adversaires. Enfin, la défense casse les lignes et sort pour apporter de l’air aux milieux. La solidarité et la cohésion sont les deux facteurs qui rendent ce noyau si performant. Ils tomberont au combat pour protéger un de leurs frères. Tout cela a été rendu possible par 20 années de travail pour en faire non pas des bêtes physiquement, mais des Lions avec un grand cœur et une musculature impressionnante.