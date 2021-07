Les Red Lions prennent une belle option sur la première place du groupe

Spécialiste Tennis et Hockey

La Belgique a battu l’Allemagne (3-1), lundi, et a fait le plein de confiance.

Thibaut Vinel Envoyé spécial à Tokyo

Le plan de route est respecté. Les Red Lions ont même pris un peu d’avance en prenant les 6 points contre les Pays-Bas et l’Allemagne. Les champions du monde ont surtout affiché leur niveau de base, un standard sous lequel ils ne veulent pas descendre.

Pointée du doigt lors du premier match, l’attaque avait trop gaspillé dans le cercle. La réponse a été immédiate face aux Allemands. Un centre de Charlier était dévié dans son but par Bosserhoff à la 5e minute. Le même Charlier recevait un assist en un temps de van Aubel qui avait été repéré par Hendrickx. L’envoi en pleine lucarne faisait mouche. En 7 minutes, l’attaque avait planté deux buts en trois occasions.

"Marquer fait toujours plaisir, commence Cédric Charlier devenu papa en décembre 2020 d’une petite Giulia. Je voulais célébrer mon but en faisant un clin d’œil à ma famille qui est restée en Belgique. En équipe, nous avons tous la volonté de sharing love . Peu importe qui marque, on célèbre ensemble. L’Allemagne ira loin dans ce tournoi, car leur équipe est très solide."

Face aux Pays-Bas, Vincent Vanasch n’avait pas eu l’occasion de se montrer et avait encaissé un but. Il s’est mis en évidence en repoussant plus de 5 tirs dangereux.

"Je n’ai rien à commenter car, en hockey, nous bossons tous à 100 % sur tous les matchs. Sur certains, la défense se mettra plus en évidence. Sur d’autres, on verra surtout le pc. Sur d’autres encore, on ne parlera que de l’attaque qui a marqué beaucoup de buts. Mais, dans toutes les rencontres, la seule réalité, c’est que les 16 joueurs se donnent sans compter", analysait avec une très haute sagesse Florent van Aubel visiblement éreinté par le match.

"La chaleur n’était pas facile, mais elle est la même pour tous. De Kerpel s’est blessé tôt dans le match (NdlR : 21e minute). Nous avons fait le boulot en attaque à quatre. Si on ajoute les cartes et l’heure matinale de la rencontre, on comprend mieux la fatigue."

Un match très physique

Face à eux, les Allemands ont joué à un très haut niveau. Ils ont tout fait pour jouer haut et bousculer un maximum le bloc défensif. Shane McLeod a pu mesurer la qualité de son double-rideau défensif. Un Wegnez, par exemple, a été exemplaire dans son geste défensif alors qu’il n’a pas grandi depuis tout petit à ce poste.

S’ils ont gardé le contrôle durant les 3 premiers quarts, ils n’ont pas pu garder la balle comme ils espéraient, ce qui les a obligés à courir un peu plus.

"L’Allemagne a joué à l’allemande, narrait Simon Gougnard. À 0-2, nous savions que rien n’était joué. Nous avons essayé de garder la possession, mais on a beaucoup couru. Ils ont joué en zone et en homme contre homme. Il reste quelques détails à bosser."

Antoine Kina, qui a encore montré sa force de percussion, a pris deux cartes qui ont obligé ses coéquipiers à boucher le trou. "Face aux Allemands, le match est tellement physique. J’en prends deux, mais j’ai continué à rester positif. On voit que notre tactique est nickel. Chacun connaît son rôle."

Thomas Briels, qui remplaçait toujours Boon, insistait plus sur la nécessité de garder un tel rythme à la balle. "Le feeling est bon. Nous avons pris beaucoup de confiance. Nous devons nous obliger à garder ce tempo tout le temps."

Mardi, ils disputeront à 11 h 30 (heure belge) leur 3e match face à l’Afrique du Sud, le Petit Poucet.

De Kerpel, tournoi terminé ?

Shane McLeod savait que ce tournoi serait long. Ayant déjà perdu Tom Boon pour le début du tournoi avant de s’envoler pour le Japon, il a également dû composer avec une autre tuile. Nicolas De Kerpel est passé à travers sa cheville à la suite d’un contact fortuit à la 21e minute. Il est sorti tout seul en boitant sévèrement. Julien Rysman lui a mis une poche de glace. Le joueur de l’Herakles n’est plus remonté. Sa cheville était fortement gonflée. Il a un hématome qui doit se résorber durant 24 heures avant que le staff médical puisse se prononcer sur un verdict. Face à l’Afrique du Sud, c’est... Tom Boon qui est attendu en attaque.