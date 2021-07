"Les sifflets à l’origine de ma dépression"

Entretien Yves Taildeman

Killian Sardella (19 ans) n’aura certainement pas passé une bonne nuit. Le pauvre s’est fait siffler par son propre public après le 0-1 de l’Union et a aussitôt perdu les pédales, obligeant ainsi Vincent Kompany à le remplacer à la mi-temps.

L’expert par excellence en la matière est Geoffrey Claeys (46 ans), actuellement T2 au FC Knokke. Voilà 23 ans, déjà, en 1998-1999, qu’il était la tête de Turc du public anderlechtois. Beaucoup de joueurs du Sporting ont eu droit au même traitement, mais personne n’est tombé en dépression comme lui.

Geoffrey Claeys, à l’instar de Sardella ce dimanche, le premier match de championnat a été un cauchemar pour vous. Contre Charleroi (1-1), Haan vous avait sorti à la 34e pour le chouchou Stoica.

Oui, j’avais entamé le match dans l’entrejeu et ça ne tournait pas. Mais je n’avais pas encore été sifflé. Lors du 6-0 à Westerlo, j’avais été exclu avec deux jaunes, mais je me trouvais bon dans ce match-là. Tout s’est aggravé lors de la défaite contre le Standard (0-1). Là, les sifflets à mon égard étaient assourdissants.

Vous avez trop facilement laissé Gauthier Remacle centrer vers Mbo Mpenza sur le but.

Oui, mais c’est surtout après une balle en retrait trop courte - qui, au final, n’a pas eu de conséquences - que le stade s’est retourné contre moi. Ils m’ont cassé mentalement. C’était impossible de rester sur le terrain. Dockx et Vercauteren m’ont sorti à la 80e.

C’était la fin de votre aventure à Anderlecht.

Oui. Je suis encore monté au jeu, mais il suffisait que je m’échauffe pour que le public se mette à me siffler. Du coup, Dockx et Vercauteren m’ont dit qu’ils ne m’utiliseraient plus. Avec le recul, j’ose dire que ces sifflets étaient à la base de la dépression que j’ai eue plus tard.

Quel conseil donneriez-vous à Sardella ?

Je lui dirais de parler avec des gens de confiance, comme sa famille, une personne de la cellule sociale du club, un coach mental, un psychologue du sport ou même des supporters. Moi, je n’avais personne avec qui je pouvais parler. Mais j’ai aussi un message pour Kompany et Anderlecht.

Allez-y !

Lancez un message clair aux supporters, indiquant qu’ils ne doivent plus le siffler. Sinon, ça va aller de mal en pis, et d’autres joueurs vont suivre. Vous avez vu la montée au jeu de Murillo ? Si le public l’avait sifflé aussi, Anderlecht aurait perdu deux arrières latéraux en un match et aurait pu en acheter un troisième.