L’État va économiser grâce au télétravail

Huit fonctionnaires sur dix se disent plus productifs en télétravail. En plus, l’État va économiser 37 millions/an.

Qui se souvient encore du plan "Redesign" de l’État de l’ancien ministre de la Fonction publique Steven Vandeput (N-VA), sous la précédente législature ? Il avait donné lieu à quelques notes, mais ce plan était vite jeté aux oubliettes. L’objectif, louable, était non seulement de réaliser des économies (700 millions d’euros) mais aussi d’améliorer le fonctionnement de l’État fédéral : achats groupés de matériel, meilleure allocation du nombre d’espaces de travail, etc.

Trois projets pilotes

La Vivaldi a fait "bis". Le Conseil des ministres du 12 février 2021 décidait de réaliser trois spending reviews - "revues de dépenses" - dans les domaines de la fiscalité, des soins de santé et de la Régie des bâtiments, plus particulièrement de l’allocation de logement en ces temps de télétravail. Lequel devrait rester la norme ! Les méthodes de travail et l’organisation du travail au sein de l’État fédéral, ainsi que les planifications des besoins en matière d’hébergement des services publics, vont changer considérablement dans les années à venir.

Pour en arriver à ce résultat, deux étapes. La première a consisté en une vaste enquête auprès des fonctionnaires, sur laquelle a planché un groupe de travail composé de la Régie des bâtiments, du SPF Bosa (Stratégie et appui), du SPF Finances, du SPF Santé publique, des Institutions publiques de sécurité sociale et de l’Inspection des Finances.

Deuxième étape : identifier l’impact du télétravail généralisé et élaborer des options stratégiques pour l’organiser d’une façon plus efficace (en vue de la réallocation des ressources), sous la houlette de la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker (Open VLD).

Un retour à du "50/50" souhaité

Les résultats de l’enquête, réalisée auprès d’un peu plus de 12 000 fonctionnaires, sont intéressants. Les agents ont été nombreux à travailler de chez eux. En janvier, ils étaient encore 57 % à télétravailler 5 jours sur 5. Seuls 2 % d’entre eux n’ont pas pratiqué le télétravail.

Globalement, ça s’est plutôt bien passé. Quelque 43 % des 12 000 répondants estimaient travailler plus, alors que pour 51 % d’entre eux, la charge de travail restait identique. Le croisement de données a de toute façon montré que… 85 % des fonctionnaires étaient plus productifs. À tel point que presque un cinquième des participants au sondage ont des difficultés à se déconnecter du travail et trouve difficilement un équilibre entre travail et temps libre.

Des inconvénients sont parfois relevés (le manque de concertation/coordination entre collègues pour 39 % d’entre eux). Mais, dans l’ensemble, le télétravail semble avoir été une réussite. Pour 43 % des fonctionnaires, tout s’est même très bien passé, même si les papotes à la machine à café ont manqué à 67 % d’entre eux. Deux demandes tout de même pour l’équipement : des chaises ergonomiques de qualité à la maison (pour 80 % d’entre eux), et un deuxième écran (pour 46 %).

Le retour au présentiel ? Oui, disent les fonctionnaires. Ils sont 22 % à souhaiter deux jours de travail à la maison ; 39 %, trois jours et 23 %, quatre jours. Bref, à la grosse louche, les fonctionnaires travailleraient bien pour moitié à la maison avec du matériel plus adapté, et des mesures plus claires de télétravail (48 %).

Jusqu’à 350 000 m² de moins

Le gouvernement l’a entendu de cette oreille… ll peut travailler avec moins de bureaux mais des bureaux de meilleure qualité : c’est en gros la synthèse du rapport de ce premier audit. La collaboration sur ce dossier entre la secrétaire d’État De Bleeker, la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen) et le secrétaire d’État chargé de la Régie des bâtiments Mathieu Michel (MR) montre qu’à condition de réaliser les investissements nécessaires, le fédéral peut économiser beaucoup d’argent dans la région de Bruxelles. Le gouvernement fédéral pourrait économiser jusqu’à 37 millions d’euros par an d’ici 2028 en recourant au télétravail et à la nouvelle méthode de travail (NWOW, pour news ways of working). En d’autres termes, deux jours de télétravail et des bureaux bien équipés se traduisent d’après l’étude par une réduction de 42 postes de travail physiques pour 100 employés. De cette manière, le gouvernement fédéral pourrait se débrouiller avec 204 000 m² de bureaux en moins d’ici 2028 et 351 000 m² en moins d’ici 2042. Les économies annuelles seront compensées par des investissements ponctuels. Toutefois, ces coûts pourraient être récupérés en quelques années grâce à la résiliation des baux existants et aux économies réalisées sur les coûts d’énergie.

Question : ces économies valent-elles juste pour Bruxelles ? "Oui, car les autres régions n’entraient pas encore dans le cadre de cet examen des dépenses. À Bruxelles, vous avez de toute façon plus de services, et vous avez plus de possibilités de les loger ensemble quelque part. Les bureaux fédéraux en Flandre et en Wallonie, par exemple, sont des bureaux régionaux du SPF Finances. Afin de les optimiser, des recherches supplémentaires et une personnalisation sont nécessaires", précise Bavo De Mol, conseiller d’Eva De Bleeker. Précision : la possibilité de travailler sur les sites interfédéraux - il en existe 27 à travers la Belgique - est aussi envisagée mais elle plaît moins aux fonctionnaires : seul un sur quatre est réellement partant !François Mathieu