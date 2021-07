L’Union est en forme olympique

De coutume, au cœur de la nuit japonaise, le village olympique dort à poings fermés. Sur le coup de 3 heures du matin, lundi, l’effervescence était pourtant de mise. Et pour cause : la plupart des athlètes, toutes disciplines confondues, vivaient en cachette, sous la couette, la première victoire de la Royale Union saint-gilloise en D1 depuis 1973. Il y a des événements, comme ça, qui captivent la planète. Certes, à l’aube d’une compétition importante, il est essentiel de rester concentré et de se reposer. Mais il y a aussi des moments d’histoire auxquels on ne résiste pas. Qu’ils s’appellent Kevin Durant, Simone Biles, Caeleb Dressel ou Novak Djokovic, ils ont donc tous vibré, en direct sur leurs tablettes, au rythme des dribbles de Deniz Undav et Jean-Thierry Lazare. Au petit-déjeuner, il n’y en avait d’ailleurs que pour Felice Mazzu. Les plus érudits évoquaient la grande époque de l’Union 60. Les autres comparaient déjà le jaune et le bleu saint-gillois à celui de la Seleçao brésilienne de 1970. Il se chuchote même que Thomas Bach, président du CIO, se serait discrètement intéressé aux infrastructures du parc Duden pour voir si le stade pourrait à l’avenir postuler à l’organisation des Jeux. Mieux : pour la cérémonie de clôture, les Japonais envisageraient de percher sur un drone une réplique de ce cher Bossemans. Bon, d’accord, il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit dans les journaux. Mais n’est-on pas à l’époque de la réalité virtuelle ?