Matthias Casse : "Je prépare ces Jeux depuis Rio 2016"

Entretien Alan Marchal Envoyé spécial à Tokyo

Matthias, comment vous sentez-vous à l’approche de votre entrée en lice à Tokyo, où vous participerez à vos premiers JO ?

Je me sens plutôt bien. J’ai confiance en mes capacités. Mon titre de champion du monde prouve que je suis capable de battre les meilleurs. Je vais juste essayer de profiter de l’instant présent et donner le meilleur de moi-même.

L’ampleur des Jeux olympiques ne vous intimide donc pas ?

J’essaie d’en faire abstraction. Et puis, grâce à Dirk Van Tichelt, qui m’avait emmené avec lui à Rio, j’ai déjà une certaine expérience des JO. Ça permet de relativiser.

Justement, quel souvenir gardez-vous des JO 2016 où vous étiez le partenaire d’échauffement de Dirk Van Tichelt ?

Rio avec Dirk, c’était merveilleux ! Je l’accompagnais partout. J’étais un peu le petit garçon qu’il trimballait avec lui et à qui il montrait tout ce qu’il fallait savoir sur les Jeux. Et puis, sa victoire en petite finale, c’était la cerise sur le gâteau ! C’est un moment qui restera gravé à tout jamais dans ma mémoire. Grâce à Dirk, c’est un peu moi qui ai gagné ce jour-là.

Est-ce qu’on peut dire que la médaille de bronze acquise à Rio vous a rapprochés, Dirk Van Tichelt et vous ?

Je me souviens de tout ou presque. Durant l’échauffement, je sentais déjà que Dirk était dans un très bon jour. Au fur et à mesure de la compétition, il a prouvé qu’il faudrait compter avec lui jusqu’au bout. Juste avant sa petite finale face au Hongrois Ungvari, j’avais déjà le sentiment qu’il allait s’imposer et enfin décrocher cette médaille olympique derrière laquelle il courait depuis plusieurs années. C’était absolument super à vivre, surtout qu’il l’a quand même fait avec un certain style. Dans l’équipe, on était tous fous de joie, à tel point que le physiothérapeute a failli en rater son avion pour la Belgique.

Vous parlez de Rio comme d’une première expérience olympique. Qu’y avez-vous appris de si important ?

Oh, il y a tellement de choses, mais je commencerai par le cirque médiatique. Au Brésil, j’ai réellement pris conscience de ce que peuvent représenter les Jeux pour le grand public et la presse. Mais il y a aussi tous les à-côtés : le Village olympique, les obligations avant et après la compétition, le stress du jour J… C’est un ensemble de petites choses qu’il faut connaître pour mieux performer ensuite, je pense.

On a l’impression que vous vous préparez aux Jeux de Tokyo depuis 2016 déjà : est-ce le cas ?

À Rio, j’avais déjà les Jeux de Tokyo en tête. Je savais qu’il était envisageable de participer et de performer aux JO à 23 ans. À l’époque, je n’avais peut-être pas encore beaucoup d’expérience sur le circuit senior, mais ça ne m’a pas freiné. J’avoue que je pense tous les jours à Tokyo. Ça fait quatre ans que j’ai cette compétition en tête, et je pense avoir tout fait pour réaliser un bon résultat sur place.

En cinq ans, vos résultats parlent pour vous puisque vous êtes notamment champion du monde en titre, n°1 mondial et logiquement tête de série. Vous êtes considéré comme l’un des favoris au titre olympique : est-ce que ça ne vous stresse pas trop ?

Non, parce que j’essaie de ne pas trop penser à l’enjeu de la compétition. Je ne veux pas rajouter de la pression là où il y en a déjà pas mal. Je sais, bien entendu, que je suis attendu, mais je ne veux me concentrer que sur mon judo. Je veux suivre l’exemple de Dirk à Rio et aller à Tokyo pour m’amuser… et prendre une médaille.

Ce mardi, une médaille olympique vous permettrait d’ajouter une ligne de plus à votre palmarès à seulement 24 ans.

J’ai un beau palmarès, c’est vrai, mais il ne faut pas comparer les générations. Il y a beaucoup plus de compétitions aujourd’hui.

Malheureusement, avec Dirk à la retraite et avec les conditions sanitaires actuelles, vous ne pourrez pas vivre vos premiers JO avec lui. Est-ce que ça vous chagrine ?

Je ne peux pas le cacher : la présence de Dirk à mes côtés me manque un peu depuis qu’il est devenu entraîneur des jeunes élites. Les premiers mois sans lui ont d’ailleurs été un peu plus difficiles à vivre, surtout en déplacement. Quand on a pris l’habitude de voyager avec un ami pendant des années, et qu’on part sans lui du jour au lendemain, ce n’est pas amusant. Mais c’est comme ça, il faut l’accepter. Heureusement, aujourd’hui, on a un nouveau groupe qui s’est formé avec Toma (Nikiforov), Karel (Foubert) et Jeroen (Casse). On s’entraide et on se motive. Mais oui, quand Dirk a annoncé qu’il prenait sa retraite sportive, égoïstement, je reconnais que j’étais triste parce que je voulais aller aux Jeux avec lui. Mais je comprends son choix.