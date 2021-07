"On a appris à nos enfants à profiter de la Côte belge"

Rencontre Patrick Van Campenhout

Nous sommes à la mi-juillet, en vidéoconférence, avec Thierry Geerts, le patron de Google Belgique. Il semble ravi de retrouver son bureau décoré d’une fresque représentant le Marsupilami, après plus d’un an de télétravail. Nous sommes là pour évoquer le thème des vacances, mais comment éviter de parler de cette année loin du bureau ? "Nous vivons à Anvers. Et en travaillant à distance, j’ai gagné pratiquement deux heures par jour. J’en ai profité pour passer plus de temps en famille, et pour dormir une bonne demi-heure de plus." Le voilà qui part sur le sujet - les impacts de la numérisation du travail. Lui qui a déjà rédigé deux livres sur la question, pour éclairer le public et lui permettre d’exorciser le numérique, explique que le temps dégagé par la révolution en cours doit permettre aux citoyens de vivre mieux, et pas de passer plus de temps encore sur les réseaux sociaux, le nez sur leur smartphone. L’idée est semblable à celle décrite par le philosophe français Michel Serres, qu’il cite : "On a gagné sur nos ancêtres plus de 3 heures d’espérance de vie… soit le temps que passent les gens devant leur télévision." Cette réflexion sur le monde numérique actuel et de demain ne le quitte jamais, au point que les vacances d’été passées ont été en grande partie consacrées à l’écriture de son second livre, Homo Digitalis. "Est-ce du boulot ramené à la maison ? Pas vraiment, en tout cas ce n’est pas mon métier", note-t-il. Le titre de l’ouvrage et son thème font immanquablement penser à l’un des best-sellers du philosophe israélien Yuval Noah Harari… "Sauf que sa vision, ou la manière dont il la présente, joue avec les peurs des effets de la digitalisation sur les gens. Ma vision est différente, j’explique comment la digitalisation nous rend plus humains."

"Ibiza, le pire souvenir de vacances"

Pour revenir au sujet qui nous occupe, Thierry Geerts a-t-il dû changer ses projets de vacances 2021 en fonction des contraintes sanitaires ? "Non. Je suis atypique à ce propos. Nous partons à… Duinbergen, à une grosse heure de voiture de la maison. La seule chose qui a changé avec la crise sanitaire est qu’il est impossible cette année de réserver une cabine de plage, ce que nous faisons d’habitude."

D’habitude ? "Oui, tout est venu de vacances que nous avions prises il y a quelques années. Nous avions pris l’avion pour passer du temps à Ibiza. Et c’est devenu notre pire souvenir de vacances. Nos deux petites filles ont été intenables dans l’avion, elles couraient partout, dérangeaient les autres voyageurs. C’était l’enfer. Puis, une fois sur place, l’une d’elles a eu une allergie au soleil… On s’est rendu compte que ce mode de vacances était finalement très égoïste. Ce que voulaient les enfants, c’est la mer, la plage. Depuis ce moment, on a pris l’habitude d’aller à la Côte belge. Là, il est plus facile de les lâcher quand ils grandissent, c’est plus sûr que dans une grande station à l’étranger. On a appris à nos enfants - il y en a quatre - à profiter de la Côte belge."

La réflexion de Thierry Geerts ne s’arrête pas là. "Si on fait le point sur notre façon classique de prendre des vacances, on voit que l’on prend l’avion, avec la consommation de kérosène que cela suppose, pour aller se poser en un endroit où, de citoyen responsable qui gère ses déchets et a une vie normale, on devient un touriste, on utilise des bouteilles en plastique, on génère des déchets, on va au restaurant tout le temps, alors qu’en Belgique, c’est l’exception, l’événement. Et puis, on ne voit qu’un lieu de vacances. Alors, on a aussi fait quelques grands voyages à l’étranger, mais en découvrant des endroits, des gens, leur culture, en préparant soigneusement notre voyage. Le numérique permet cela. Certains endroits peuvent être visités sans y aller physiquement. Mais la découverte du Vietnam a été une révélation, comme le sera l’Afrique, j’espère."

"Nous ne connaissons pas nos villes"

Dans le droit fil de cette approche, le mode "découverte" vaut aussi pour la Belgique ? "Oui, en juillet de l’année passée, on a réservé une chambre d’hôtel au centre d’Anvers, à 10 minutes de voiture de chez nous. Et… on a commencé à visiter notre ville, trois jours durant. On ne l’avait jamais fait !" Comme tout le monde ? "Exactement. Je demande souvent à mes connaissances bruxelloises, si elles ont déjà visité l’Atomium. C’est assez rare. J’y invite souvent des collègues étrangers, et ils sont fascinés par cette structure. La localisation du restaurant, tout en haut, les surprend. Êtes-vous déjà allé sur le toit du Cinquantenaire d’où l’on a une vue incroyable sur Bruxelles ? Ce n’est pas facile de trouver par où y entrer, mais c’est possible. Nous avons donc pris le pli de découvrir ce qui se trouve près de chez nous. C’est un état d’esprit qui s’est renforcé avec la crise corona. Il faut visiter la gare d’Anvers qui est superbe, avec le TGV qui passe sous la ville. On a découvert Liège, avec le Carré, surprenant, où l’on découvre une chaleur humaine que l’on ne trouve pas de la même manière au nord du pays. Nous ne connaissons pas nos villes. J’ai redécouvert récemment la rue Haute à Bruxelles, avec ce qu’elle recouvre, sociologiquement, les Marolles. On a déjeuné sur une terrasse : nous avions l’impression d’être en Italie ! On a ici de merveilleux restaurants, dans un pays où il fait bon vivre. Je le dis souvent : j’ai l’impression d’être ici en vacances toute l’année."