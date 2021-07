Orange Belgium salue l’avancée bruxelloise sur la 5G

Xavier Pichon a profité de la présentation des résultats trimestriels d’Orange Belgium, lundi, pour réagir à l’annonce, intervenue vendredi dernier, d’une hausse de la norme d’émissions des antennes de téléphonie et d’Internet mobiles en Région bruxelloise (lire notre édition du week-end dernier). "On attendait cette décision depuis pas mal de temps, a commenté M. Pichon, CEO d’Orange Belgium depuis septembre. C’est une avancée structurante."

La norme d’émissions en vigueur dans la capitale, qui est de 6 volts par mètre (v/m), bloquait jusqu’ici l’avancée du dossier de la 5G. En décidant de valider le principe d’une hausse de la norme à 14,5 v/m, ce qui restera très strict, le gouvernement bruxellois a ouvert la voie au déploiement d’une 5G "encadrée et maîtrisée". Le texte législatif concrétisant cette annonce sera déposé en septembre.

La Wallonie se fait attendre

"Jusqu’ici, Orange considérait que l’écosystème belge n’était pas prêt pour la 5G, rappelle Xavier Pichon. Le fait que le gouvernement bruxellois statue sur la question de la norme d’émissions est un pas important, même s’il en reste d’autres à franchir. On a hâte de voir l’adoption de ce type de décision ailleurs." Sans la citer, le CEO d’Orange Belgium vise la Région wallonne, où le débat est toujours en cours. "Le choix du calendrier et du processus appartient à la Région wallonne. On attend juste que les débats soient menés à leur terme et que les décisions soient prises pour que, derrière, nous puissions embrayer sur les aspects techniques."

Concernant la Région bruxelloise, Xavier Pichon confirme qu’Orange Belgium a décidé d’investir dans le déploiement de pilotes "fiber-to-the-premise" dans deux communes bruxelloises, Evere et Ixelles, où 15 000 habitants et entreprises auront la possibilité de bénéficier d’un réseau de fibre optique, ouvert à tous les opérateurs intéressés, permettant des vitesses "multi-gigabits". "Il s’agit de la première initiative de déploiement de la fibre en Belgique par Orange. Mais il s’agit d’un test technique limité et aucune décision n’a été prise sur un déploiement massif de la fibre. On se laisse le temps de regarder la meilleure solution."

Rebond du chiffre d’affaires

Sur le plan financier et commercial, Orange Belgium a connu un deuxième trimestre plutôt solide. Le chiffre d’affaires, qui avait accusé un léger recul au premier trimestre (-1 % en glissement annuel), a progressé de 7,5 % entre avril et juin, par rapport à la même période de 2020, pour s’élever à 325,4 millions d’euros. "Ce trimestre a été moins durement touché que le deuxième trimestre 2020 par les mesures contre le Covid-19. Les boutiques étaient ouvertes et les revenus d’itinérance et le trafic SMS sont repartis à la hausse", constate le directeur financier, Antoine Chouc.

La base de clients câble a augmenté de 17 000 unités pour atteindre 366 000 clients (+27 % sur un an) alors que la base totale de clients mobiles postpayés a gonflé de 17 000 nouveaux abonnés pour atteindre 2,7 millions (+3,4 % en glissement annuel).

Toujours assez prudent, Orange Belgium confirme s’attendre à une croissance faible de son chiffre d’affaires en 2021 et vise un résultat net des activités (Ebitdaal) compris entre 320 et 340 millions d’euros.

