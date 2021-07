"Quand Remco veut quelque chose, il ne voit plus que ça"

S’il a pu se débrouiller sans lui pour la course en ligne, Remco Evenepoel a souhaité avoir Koen Pelgrim à ses côtés en vue du contre-la-montre sur lequel il fonde beaucoup d’espoirs. C’est pourquoi son préparateur physique, qui est aussi son coach spécialisé pour le chrono, est arrivé au Japon le week-end dernier. Le technicien néerlandais explique pourquoi le phénomène brabançon peut croire en lui ce mercredi matin.

Naturellement très aérodynamique

Beaucoup d’observateurs, qu’ils soient dans le peloton ou qu’ils le suivent de près, ont déjà dit à quel point Remco Evenepoel est beau et efficace quand il se tient sur son vélo de chrono. "Sa position constitue peut-être son principal atout", confirme Pelgrim. "Il n’est pas seulement léger, mais aussi petit et compact. C’est ce qui fait que pour quelqu’un de sa stature, il roule aussi bien sur le plat."

On le sait : il a un profil atypique. Et en économisant naturellement de l’énergie en temps normal, il parvient donc à pousser davantage de watts quand la route s’élève.

"Dans un effort comme le contre-la-montre, tu dois être capable de demeurer longtemps à ton seuil de résistance, ce que Remco fait très bien. Dans les montées, sa petite taille est un avantage. Et sur le plat, la résistance à l’air est un facteur essentiel. L’aérodynamisme de Remco l’aide à ce niveau-là. Et justement, les tests répétés en soufflerie ont montré que peu de cyclistes ont une telle fluidité, une aussi bonne utilisation de la résistance à l’air que Remco."

Pelgrim estime que le Brabançon a cette particularité depuis toujours, mais qu’il l’a renforcée en travaillant beaucoup. "On a affiné tout ça ces dernières années", dit le spécialiste. "Je vais vous donner un exemple : quand il est arrivé chez nous (NdlR : Deceuninck-Quick Step), il s’écrasait trop sur son vélo. Ses bras se trouvaient trop bas. On a fait en sorte qu’il se tienne un peu plus haut et que sa tête prenne une meilleure place entre ses bras et ses mains. On a, alors, constaté qu’il gagnait en aérodynamisme et qu’il était installé plus confortablement sur le vélo."

Une grande souplesse

C’est un avantage indéniable que Remco a sur beaucoup de rivaux. "Certains spécialistes du chrono doivent se tortiller ou adopter une position qui n’est pas naturelle, et donc douloureuse, afin d’être efficace."

Evenepoel a également une belle agilité. "Prenez Mauri Vansevenant ! Il a la même taille et le même poids que Remco mais vous n’arriverez jamais à lui faire adopter une position identique sur le vélo. Quand elles se penchent en avant, certaines personnes parviennent péniblement à atteindre leurs genoux. D’autres, par contre, posent les mains au sol en gardant les jambes tendues. Remco appartient à la deuxième catégorie."

Plus le chrono est long, plus il convient à l’ancien vice-champion du monde. Celui de ce mercredi fait 44,2 kilomètres. Ce sera l’un des plus longs qu’il aura roulé depuis le début de sa carrière. Celui des Mondiaux 2019 faisait 54 bornes et seul Rohan Dennis s’était montré plus rapide, alors que le prodige de Schepdael n’avait encore que 19 ans. "C’est comme ça : Remco exprime mieux son potentiel sur les longues distances", confirme Pelgrim. "Se montrer très puissant durant des courtes périodes lui convient moins. Il n’est pas le coureur le plus explosif."

Une fréquence de pédalage très élevée

Evenepoel se singularise également par une fréquence de pédalage très élevée. "Alors que beaucoup de coureurs donnent 70 coups de pédale par minute, Remco arrive facilement à 90. Sur le plat, il peut même dépasser les 100. Or plus la cadence est élevée, meilleure est la circulation du sang." Depuis son plus jeune âge, l’ancien footballeur manifeste un souci exacerbé du détail. Il n’a pas attendu d’arriver au Japon, le 11 juillet, pour étudier le parcours du contre-la-montre sur Google. "Remco est un perfectionniste. Dans tout ce qu’il fait, même dans le choix du matériel. La veille de son départ pour Tokyo, on faisait encore des tests sur la piste."

Une excellente mémoire

On sait à quel point la connaissance du parcours est importante. "C’est encore une qualité de Remco. Certains coureurs ont beau faire cinq reconnaissances, ils n’auront toujours pas le tracé en tête. Lui, bien. Il lui suffit de le voir une ou deux fois pour l’assimiler du début à la fin."

Evenepoel n’a jamais caché qu’il appréciait particulièrement l’effort individuel. "Il lui arrive de faire trois entraînements spécifiques par semaine. Ce n’est pas courant."

"Quand il a décidé quelque chose, il ne lâche pas, ne voit plus que ça." Combien de fois a-t-on entendu cette phrase ? "Cette détermination extrême constitue indéniablement un point fort. Il est capable de demeurer une heure dans sa bulle. Il est de ceux qui disent : ‘Je vais faire ça’. D’autres sont plus prudents dans leur discours. ‘Si tout va bien, j’essaierai de…’, affirment-ils. La différence est colossale. Celui qui est toujours convaincu de ses capacités a plus de chances de parvenir à ses fins. Celui qui affirme vouloir gagner est, en général, plus enclin à repousser ses limites que quelqu’un qui se contente d’une septième place. C’est une question mentale."

Evenepoel a, donc, tout ce qu’il faut pour réussir un grand coup. Reste à voir ce que ça donnera en pratique.

D. L., à Tokyo