"Réquisitionner les logements publics ET privés"

Plus de 100 communes touchées, des dizaines de milliers de Wallons privés d’eau, de gaz et d’électricité… et parfois même d’un toit. Nul besoin de l’écrire à nouveau, la situation en matière de logement au sud du pays n’a jamais été aussi dramatique qu’à la suite des inondations exceptionnelles qui ont ravagé la région liégeoise (principalement), les 14 et 15 juillet derniers. Rien qu’à Verviers, le chiffre de 15 000 personnes à reloger est cité. On parle de 1 000 habitations inondées à Limbourg, plus de 2 000 personnes à reloger à Pepinster, la moitié des habitants de Trooz et d’Esneux est touchée par les inondations, comme 13 000 Liégeois, sans parler de Chaudfontaine, Hamoir, Aywaille… Des dizaines de milliers de familles ont besoin d’un toit.

Réagissant au montant annoncé par le ministre du Logement Christophe Collignon (25 millions mis à disposition des sociétés de logements), le député PTB Germain Mugemangango avance quant à lui des chiffres de logements vides, à réquisitionner de toute urgence, dit-il. Non sans lancer la piste de la réquisition des logements privés.

"À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il est en effet possible selon nous de trouver aujourd’hui 5 000 logements pour les sinistrés", explique le chef de groupe PTB au Parlement wallon. "Nous savons en effet qu’il existe près de 1 300 logements publics non loués mais louables en Province de Liège. On y trouve également plus de 500 logements publics considérés comme non louables"… ce qui porte le nombre de logements publics vides à 1 800… Pour le PTB, les travaux doivent, prioritairement, rendre ces logements habitables. "Les 25 millions mis à disposition des sociétés de logements par le ministre Collignon doivent notamment servir à financer ces travaux"…

La solution est logiquement publique, mais pas seulement, estime encore l’élu PTB. On estime que le nombre de logements vides en Wallonie est de 20 000 à 40 000 et, rien qu’à Liège-ville, il y en aurait entre 2 et 3 000. "Malgré nos demandes, il est toutefois impossible d’avoir une liste de ces logements." Pour Germain Mugemangango, il est urgent d’identifier ces logements privés mais aussi de les réquisitionner… voire d’y faire des travaux avec les finances publiques afin qu’ils soient habitables, pour les sinistrés…

Des travaux dans le privé avec de l’argent public ? Avec une mise sous statut public, insiste l’élu PTB : "Pour nous en effet, un logement inoccupé devrait être mis sous ce statut après 6 mois. C’est encore plus urgent et utile dans le contexte actuel"… En échange de cette gestion publique, les pouvoirs publics financeraient les éventuels travaux de réhabilitation et assureraient un loyer aux propriétaires.

Une mise en gestion publique qui serait d’application jusqu’à ce que les habitations des sinistrés soient à nouveau habitables.

"Oui, il faut multiplier les pistes"

C’est en mobilisant sur "ses crédits" que le ministre du Logement Christophe Collignon a donc dégagé 25 millions d’euros, "dont 17 millions sont d’ailleurs déjà disponibles pour les sociétés de logements les plus impactées", nous explique-t-il. Pour mobiliser les logements publics vides donc ? "Oui, cette action est déjà en cours", poursuit le ministre qui précise que, "le défi est d’une telle ampleur qu’il faut absolument multiplier toutes les pistes". Y compris la réquisition du privé ? Christophe Collignon ne ferme pas cette porte mais précise que "le vrai défi aujourd’hui est de faire du transitoire qui sera durable". Quant à la mise en gestion publique donc, pourquoi pas, du moins si l’investissement le permet. En effet, le ministre insiste sur le fait qu’il ne faut pas "se faire une fausse idée de la qualité de ces logements". Parmi les autres pistes, Christophe Collignon évoque aussi ce marché cadre qui va être lancé avec la SWL et qui vise à créer des logements "modulables". "Dans ce cas-ci, le défi sera de trouver des terrains adéquats et équipés." Le défi est, en effet, multiple et de taille.

Marc Bechet