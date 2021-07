Témoignage

"Il en avait marre de vivre"

Christiane et Jean-Claude Waver ont longtemps tenu une rhumerie dans les environs du Grand Sablon, à Bruxelles, un lieu où passé 90 ans, Henri Vernes avait encore ses habitudes, descendant à pied du square Baron Bouvier, à Saint-Gilles, pour humer l’ambiance du Vieux Marché et des antiquaires. Sa veste d’aviateur lui apportait un air sportif lui faisant paraître 25 ans de moins et, sans jamais abuser, il prenait bien volontiers un "ti punch", attablé dans ce restaurant antillais, très souvent en bonne compagnie, le sourire ravageur et le verbe haut. Voici une dizaine d’années, une statue de Bob Morane y avait été inaugurée, réalisée par le gendre des patrons. "Nous l’avions connu dans les années 70, dans le restaurant La Martinique . L’amour commun que nous portions pour cette île nous a rapprochés, explique Christiane Waver. Charlie, comme nous l’appelions, fera réellement partie de la famille, participant à toutes les fêtes que nous avons organisées jusqu’à très récemment. Il n’avait pas d’enfant mais considérait les nôtres comme ses petits-enfants. Voici un mois, Charlie nous a cependant avoué qu’il en avait marre de vivre. Il avait déjà rédigé deux tomes de ses mémoires mais, quasi aveugle, il avait dû en interrompre la rédaction." J. B.