Van Aert et Evenepoel veulent être à l’heure au rendez-vous

C’est ce mercredi matin (dès 7 h en Belgique) que Wout Van Aert et Remco Evenepoel partiront à la chasse aux médailles lors du contre-la-montre (44,2 km) de ces JO 2020. Les deux arrivent avec une course dans les jambes ici au Japon. Si le Campinois a le moral gonflé à bloc par sa deuxième place de samedi, le Brabançon se prépare, lui, depuis des semaines pour ce rendez-vous. L’un et l’autre ont des atouts à faire valoir.

Evenepoel adore ce tracé. "C’est long et très difficile", dit-il. "Oui, j’aime ce parcours. Je pense être prêt." Il reste, néanmoins, sur ses gardes et refuse de tomber dans un optimisme béat. "C’est une année de transition. J’ai encore trop de hauts et de bas. J’ai fait le maximum pour répondre présent dans le chrono. On verra ce que cela donnera."

Wout Van Aert sait qu’il fait, lui aussi, partie des candidats à la victoire. "Je me sens bien et si les jambes tournent, ça peut donner quelque chose de sympa. Mais je ne suis pas seul sur la ligne de départ."

Et à dire vrai, il aurait aimé un parcours moins difficile. "En principe, il convient mieux à des gars comme Remco et Roglic, assure-t-il. Moi, j’en fais mes favoris."

Et Filippo Ganna, le champion du monde de la discipline ? "C’est encore un plus grand gabarit que moi. Mais je peux imaginer qu’il s’est préparé à fond pour ce rendez-vous."

Le Campinois place aussi Rohan Dennis parmi les prétendants au podium. "Même si on ne sait pas trop où il en est."

Evenepoel estime, de son côté, que "le niveau sera très élevé. Je pointe dix candidats pour trois places sur le podium. Bien sûr, Wout en fait partie. Il a gagné le chrono du Tour de France. Ce n’est pas rien."

La météo, une donne importante

Les deux ont, donc, eu une approche complètement différente de ce rendez-vous. Si on est certain que Van Aert a pris la bonne option en accumulant les jours de course sur la Grande Boucle, Evenepoel a fourbi ses armes à l’abri des regards. Et samedi, il a disputé sa première course depuis les championnats de Belgique sur route, le 20 juin.

La météo sera également une donnée importante. En principe, la tempête attendue sur Tokyo et sa région devrait être finie quand les coureurs s’élanceront. Reste à voir comment seront les routes. Si elles sont détrempées, cela peut modifier la donne. Il faudra voir aussi comment Remco abordera les virages. Ce qui peut jouer en sa faveur, c’est que le parcours n’est pas trop technique, à l’exception du circuit final.

Si nos deux compatriotes devaient se hisser ensemble sur le podium, ce serait la première fois depuis 1952 (Noyelle, 1er, et Grondelaers 2e, de la course en ligne) que l’on aurait deux médaillés belges sur route lors aux Jeux olympiques. Mais ne soyons quand même pas trop gourmands.