Spécialiste Tennis et Hockey

Van Uytvanck et la chaleur éliminent Kvitova

Petra Kvitova, double lauréate à Wimbledon et médaillée de bronze à Rio, a craqué lors de son deuxième tour face à Alison Van Uytvanck. La Tchèque s’est brisée lors du 2e set à cause des conditions météorologiques. La chaleur et le taux d’humidité ont eu raison de ses forces.

"Après un set et demi, j’étais complètement vidée. J’avais les jambes lourdes, a brièvement commenté Kvitova. J’ai aussi de l’asthme et, par un temps pareil, c’est deux fois plus pénible."

Un jeu bien en place

Ali, quant à elle, n’était pas K.-O. Pourtant, à l’aube du tournoi, elle avait confié avoir besoin de temps pour digérer la chaleur. Elle n’en raffole pas du tout. Au 2e tour, son corps a tenu le coup et le choc. Malgré la perte du premier set, elle est restée calme. Son jeu était bien en place. Elle a respecté le schéma tactique travaillé avec Ann Devries. Elle ne s’attendait néanmoins pas à prendre les 10 derniers jeux de la rencontre (5-7, 6-3, 6-0).

"Ce sont mes premiers Jeux. Quand on s’impose contre une telle joueuse au deuxième tour, c’est magnifique", confiait-elle devant la presse belge.

"Dans le troisième set, j’ai réussi un break important dans le premier jeu. J’ai ensuite vu qu’elle n’était pas au top physiquement. Et moi, je me sentais super bien. Je pouvais encore jouer. Elle a peut-être souffert de la chaleur. La semaine a été très chaude. Cela a pu lui jouer des tours. J’ai moi-même quelques ampoules, mais je ne suis certainement pas la seule."

La médaille ne lui tend pas encore les bras. Mais, la fiancée de Greet Minnen a remporté le droit de rêver encore. En huitièmes de finale, elle se mesurera à un autre gros calibre, Garbiñe Muguruza (WTA 9), lauréate entre autres à Roland-Garros et à Wimbledon. C’est face à l’Espagnole qu’elle avait signé l’une de ses plus belles victoires à Wimbledon en 2018. "J’ai encore droit à une favorite, commente Alison Van Uytvanck. Ce sera un chouette match. Je l’ai déjà battue une fois à Wimbledon. J’espère pouvoir répéter cela, mais ce sera de toute façon très difficile."

Sa rencontre était prévue ce mardi à 11 h (heure du Japon) en première rotation. Un jour de typhon.

Th.V., à Tokyo