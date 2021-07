Walibi : "À ce stade, on ne peut pas dire quand on rouvrira le parc"

La saison avait finalement démarré le 8 mai, au lieu de début avril, Covid oblige. "Et très bien commencé, indique Justien Dewil, porte-parole de Walibi. Même si la capacité maximale s’élevait à 8 000 à 9 000 visiteurs par jour, c’étaient de belles journées pour le parc. Son attractivité avait augmenté avec la nouveauté : la zone Exotic World et son megacoaster Kondaa, un investissement de 25 millions d’euros. On a eu quelques week-ends complets, dont les longs week-ends de mai et de début juin, et les journées blanches pour les élèves fin juin."

Puis c’est la catastrophe. Le jeudi 15 juillet en milieu de journée, la décision est prise de faire évacuer le parc. "L’eau commençait à monter du côté de la Dalton Terror et de la Calamity Mine mais c’est surtout entre 18 et 20 h que l’eau a rapidement monté", déclare Justien Dewil. La Dyle sortait de son lit et l’étang au milieu du site débordait.

Après une année 2020 difficile

Le bilan est très lourd. "Une énorme partie du parc a été inondée. Avec jusqu’à 1,2 m d’eau à certains endroits, avec 80 centimètres dans les boutiques et les restaurants, raconte la porte-parole. Énormément d’attractions ont été touchées. Celles qui sont le plus sévèrement touchées, ce sont surtout la Calamity Mine et le Pulsar, dont les moteurs ont été noyés. Toute l’infrastructure technique et électrique de toutes les attractions va être contrôlée. Les moteurs noyés devront être envoyés à des sociétés spécialisées dans la maintenance. À Aqualibi, les caves, qui ont à peu près la même superficie que le parc aquatique, ont été inondées. Dans ces caves se trouve toute la machinerie d’Aqualibi ; tout a été noyé. Il va falloir contrôler toute cette machinerie avec des experts et nos équipes. Dans les restaurants, il faudra remplacer les frigos. Dans les boutiques, une partie des stocks a été détruite." Et d’ajouter : "Il est trop tôt pour faire une estimation des dégâts. On en est au nettoyage et à la constatation des dégâts, on évaluera après. Et à ce stade, on ne peut pas dire quand on rouvrira le parc. Il y a des dates qui courent mais ce sont des spéculations car nous ne savons pas du tout actuellement."

L’an dernier, Walibi, propriété de la Compagnie des Alpes (qui exploite des parcs de loisirs et des domaines skiables et qui vient de faire une augmentation de capital de 231 millions d’euros), avait déjà perdu 20 millions de chiffre d’affaires, et enregistré une perte de fréquentation de 50 %. Le timing du plan de transformation du site (à hauteur de 100 millions d’euros) qui devait se terminer en 2023, allait être revu en raison du Covid, avait déjà annoncé le parc. "Les inondations ne remettent pas en cause cette stratégie de redéploiement. Nous avions déjà revu le phasage des investissements mais ils sont maintenus ! Des travaux ont été repoussés de deux ans. Nous en avons certainement jusque 2025."

"Contre la montre"

Pratiquement, pour les visiteurs qui ont un abonnement, "celui-ci sera prolongé, précise la porte-parole. Pour les tickets (datés ou non datés), leur date sera modifiée ou la période de validité sera prolongée ou ils seront remboursés. Nous verrons en fonction de l’évolution de la situation, du moment où on va pouvoir rouvrir." Avant la fin de la saison ? "À ce stade, nous ne savons pas, nous l’espérons, répète la porte-parole. Nous faisons tout pour être opérationnels le plus rapidement possible. Nous travaillons contre la montre."

A.Ma.