Wall Street

Dans le rouge. La Bourse de New York a ouvert lundi en légère baisse, reprenant son souffle après avoir terminé la semaine précédente sur des records historiques et dans l’attente d’une nouvelle vague de résultats. Vers 13h50 GMT, le Dow Jones reculait de 0,11 % à 35 023,99 points, le Nasdaq de 0,10 % à 14 822,53 points. L’indice élargi S&P 500 était, lui, stable à 4 411,69 points. Vendredi, le Dow Jones avait terminé, pour la première fois, au-dessus des 35 000 points, à 35 061,55 points. "Ce sera une séance contrastée, une pause après les gains que nous avons eus la semaine dernière", a anticipé Peter Cardillo, responsable de l’analyse marché pour Spartan Capital. Le décrochage des Bourses de Hong Kong (-4,1 %) et Shanghai (-2,3 %), sous l’effet d’un nouveau tour de vis réglementaire des autorités chinoises, était aussi dans les têtes. (AFP)