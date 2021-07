Aron Donnum, entre excès et leadership

Son transfert a été annoncé au travers d’une vidéo, avec une référence à la série Game of Thrones, et ces trois mots : Donnum is coming. Dans cette séquence d’une grosse minute, le joueur avait troqué la cape pour le maillot rouche, et regardait, au loin, le stade de Sclessin, depuis les hauteurs liégeoises.

Aron Donnum est arrivé, et a été présenté, ce mardi. Mais le médian norvégien (23 ans) n’a pas eu les manières d’un empereur qui débarque en terrain conquis. S’excusant presque pour son anglais, pourtant de bonne qualité, il a plutôt renvoyé l’image d’un soldat, prêt à aller au front.

S’il reste une interrogation sur son utilisation dans le système de jeu, il a précisé : "Je suis un pur ailier droit depuis deux ans. Avant cela, en sélection (des moins de 21 ans) ou en club, j’ai pu jouer dans un rôle plus central, parfois."

Le jeune international (première cape contre le Luxembourg, début juin) aime être au centre de l’attention, et il ne s’en cache pas. Ses tatouages, son tempérament, son jeu spectaculaire sont autant de qualités qui pourraient plaire au public liégeois. Selon les observateurs locaux, son prêt d’une demi-saison à Hamarkameratene, en D2 norvégienne en 2018, l’a aussi aidé à grandir. "Quand vous ne jouez pas beaucoup, vous cherchez des solutions", expliquait-il ce mardi. "Et il faut parfois prendre un chemin plus long pour réussir." Le sien est donc passé par ce prêt, qui lui a permis de revenir à Valerenga, puis de disputer deux saisons complètes avec le statut d’un joueur devenu incontournable, qui a attiré les regards.

Le Besiktas Istanbul et Lecce ont en effet tenté des approches concrètes mais c’est finalement le Standard, qui a suivi l’évolution du joueur, qui a mis la main dessus.

Un leader dans le vestiaire

Impliqué dans au moins dix buts lors des deux dernières saisons, il avait déjà quasiment atteint ce total cette année, en dix rencontres, avec six buts et trois passes décisives.

En Norvège, il était un leader du vestiaire, et il ne faisait pas qu’attaquer, prenant le soin de travailler son repli défensif, et de ne rien lâcher. Il y a un côté Anthony Knockaert, dans l’attitude. "Il peut être excessif", glisse un suiveur norvégien. Mais le Standard sait vivre avec les excès.

Le groupe liégeois pourrait d’ailleurs avoir besoin d’un leader de plus, et Donnum pense pouvoir être celui-là, quand il aura trouvé ses marques au sein d’une équipe qui l’a accueilli pour son premier entraînement avec le traditionnel bizutage : recevoir des claques des équipiers sur le dos. Il espère désormais claquer quelques buts, et justifier la raison pour laquelle Donnum is coming.

Frédéric Bleus