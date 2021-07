Attention à un faux "bilan" de la vaccination

Il se présente sous la forme d’un ticket de caisse et s’intitule "Bilan de la vaccination Covid-19 en Europe". Ce tract, dont la photo s’est répandue sur les réseaux sociaux, recense théoriquement le nombre de décès et d’effets secondaires causés par les quatre vaccins administrés contre le Covid-19 en Europe, depuis le début de la pandémie. Selon le document, la vaccination contre le Covid-19 aurait provoqué plus de 527 000 effets secondaires et entraîné 17 500 décès, au 1er juin dans l’Union européenne.

Des chiffres bien moins élevés

Bien que le tract renvoie au site de l’Agence européenne des médicaments (EMA), les chiffres ne correspondent pas à ceux de l’EMA. L’Agence européenne publie régulièrement des mises à jour sur la sécurité des quatre vaccins contre le Covid-19 administrés dans les États membres de l’Union européenne, plus la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Les données du 1er juin ne sont plus disponibles. Les chiffres les plus récents remontent au 4 juillet, mais permettent de réaliser l’important écart entre les données mentionnées sur le tract qui circule en ligne, et celles de l’EMA, qui recense officiellement 407 248 cas d’effets secondaires et 5 201 décès des suites de l’injection d’un vaccin.

Les effets graves sont infimes

L’Agence définit les effets secondaires comme des "évènements médicaux ayant été observés après l’injection d’un vaccin contre le Covid-19". Les décès ne sont pas comptabilisés en tant que tels : ils sont le résultat d’une réaction spécifique suivant l’injection d’un vaccin (infarctus, troubles cardiaques, etc).

Il existe deux types d’effets secondaires : graves et non graves. La majorité étant les non graves : fièvre, douleurs musculaires ou réactions au point d’injection qui s’estompent après quelques jours.

Au 14 juillet, moins d’un pour cent des effets secondaires rapportés en Belgique avaient compromis le pronostic vital et 3 % avaient entraîné une hospitalisation selon l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). De manière générale, on qualifie de graves les effets qui "entraînent le décès", "engagent le pronostic vital’’, "nécessitent une hospitalisation", ou "induisent d’autres problèmes de santé importants" tels qu’une "infirmité, anomalie congénitale ou malformation à la naissance", est-il précisé sur le site de l’AFMPS.

Eudravigilance, la base de données de pharmacovigilance de l’Union européenne qui récolte toutes ces données, rapportées sur une base volontaire, traite les effets graves en priorité. Ces derniers doivent être introduits sous 15 jours tandis que le délai est de 90 jours pour les "non graves". "Cela peut donc donner une image déformée de la proportion d’effets indésirables graves (y compris de décès) et non graves figurant dans ce rapport", lit-on encore sur le site de l’AFMPS.

Un nombre de décès insignifiant

Il est, en outre, intéressant de mettre ces chiffres en perspective avec le nombre de doses administrées depuis le début de la campagne de vaccination en Europe. Au 4 juillet, plus de 35 millions de doses ont été administrées pour le vaccin Moderna, 276 millions pour Pfizer, 58,4 millions pour AstraZeneca et 8,5 millions pour Janssen.

Les personnes décédées à la suite d’une vaccination contre le Covid-19 représentent donc une part infime de l’ensemble des personnes vaccinées. Cette probabilité avoisine les 0,001 % pour les quatre vaccins.Romane Bonnemé

