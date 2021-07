Boris Lehman à la télé

Les occasions de découvrir le travail du cinéaste belge mondialement connu, Boris Lehman, sur le petit écran sont si rares qu’il est important de les souligner. Boris Lehman, cinéaste de l’intime, a une façon très personnelle de parler des individus, de la vie, du réel. Ses films, catalogués de documentaires, sont le reflet de son regard sur le monde. Se mettant (presque) toujours en scène, il signe ses réalisations par sa présence, son corps, sa voix.

Un film de Boris Lehman, c’est Boris qui explique ce qu’il voit, ce qu’il filme, ce qu’il ressent, devant la destruction de l’ancienne gare du Luxembourg ou les excavations de la place Flagey ou encore ses souvenirs à propos du ballon d’Isabelle ou du sac de Guy. Ses ressentis ne sont pas décrits, ils sont montrés et, par l’image et la voix, il nous est donné d’entrer dans son univers. Le cinéaste nous ouvre les battants de son monde, celui que nous partageons avec lui. Celui qu’il a vécu et qu’il est en train de vivre. Au moment où Boris Lehman subit en urgence une opération du cœur, le mur de son atelier se lézarde et menace de s’effondrer. Rescapé miraculeusement de ces événements fatidiques, la vie n’a plus le même goût qu’auparavant. "Ces événements ont déclenché un film dicté par la peur de mourir et d’être enseveli. Comme toujours, ce sont mes amis, et les femmes, qui m’ont sauvé. Il faut voir le film comme le pansement d’une blessure."

Les Fantômes du passé, le film à découvrir sur la Trois, a été réalisé à 4 mains et 4 yeux. Comme si faire le bilan de son vécu nécessite un regard supplémentaire, extérieur, proche mais suffisamment éloigné que pour donner du volume aux images, une troisième dimension. C’est la réalisatrice Sarah Moon Howe qui conjugue son regard au sien et devient l’image de son reflet. C’est elle qui interroge son passé, qui creuse dans les méandres de l’Histoire et qui tire les cartes du destin. Cette connivence qui tient de la filiation apporte un éclairage doux et lumineux sur la vie et l’œuvre de Boris.

Entrecoupé par le chant et la musique de Fanchon Daemers, à la manière des chœurs du théâtre antique, ce film est un arrêt sur les images qui ont construit l’inconscient collectif des 20e et 21e siècles.

Dimitra Bouras

"Les Fantômes du passé" est à découvrir le lundi 2 août sur La Trois à 22h30. Le film, qui vient d’être terminé en 2021, dure 78 minutes. www.cinergie.be