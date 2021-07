Football Toby Alderweireld officiellement à Al-Duhail

Arrivé à Tottenham en 2015 en provenance de l’Atletico Madrid, Toby Alderweireld, 32 ans, quitte Tottenham après six ans pour le club qatari d’Al-Duhail. Le Diable rouge, qui a signé un contrat de trois ans, aurait été transféré pour un montant de 13 millions de livres (15,2 millions d’euros). "Six ans, deux maisons, une finale de Ligue des champions et tant de souvenirs", a publié Alderweireld sur son compte Twitter. "Vous m’avez fait sentir que je faisais partie de votre club dès mon apparition à White Hart Lane et vous nous avez encouragés, quoi qu’il arrive, dans notre nouveau stade, si spécial." (Belga)