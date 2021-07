Santé Les vitamines de grossesse ne sont pas indispensables, selon Test Achats

Les conclusions d’une analyse menée par Test Achats montrent qu’une femme enceinte en bonne santé n’est pas obligée de prendre des vitamines de grossesse. Selon l’association de consommateurs, ces suppléments sont inutiles "pour toute femme enceinte ayant une alimentation variée et éq uilibrée" . Elle affirme que bon nombre de professionnels de la santé continuent pourtant d’encourager la consommation de ce produit, trois à six fois plus cher que le seul supplément indispensable, l’acide folique. (Belga)