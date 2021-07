Belgique

Vaccination | Près de 70 % des citoyens européens ont reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus. p. 6

Inondations | Le gouvernement wallon a annoncé, mardi, une nouvelle volée de mesures pour aider les sinistrés et préparer la reconstruction. p. 7

Judiciaire | La cour d’appel de Gand a récemment donné raison à une entreprise qui a déduit fiscalement le montant payé pour une transaction pénale. Un cas qui pourrait faire jurisprudence. p. 10

Mobilité | Selon un sondage réalisé par Touring, près de 57 % des Belges sont favorables à une taxe kilométrique "intelligente", à savoir une taxe prenant notamment en compte les kilomètres parcourus. p. 11

International

Vatican | Un procès sans précédent s’est ouvert mardi devant le tribunal de première instance de la Cité du Vatican : le cardinal Angelo Becciu est le premier religieux de si haut rang jugé par un tribunal ordinaire et non par ses pairs. p. 17

Irak | Le président Joe Biden annonce le retrait des troupes combattantes américaines d’Irak, un geste surtout symbolique. p. 18

États-Unis | Les frontières américaines restent fermées pour l’instant aux voyageurs internationaux, a annoncé la Maison-Blanche. p. 19

Planète

Santé | L’OMS tire la sonnette d’alarme contre l’e-cigarette et appelle les gouvernements à réglementer ces produits dangereux pour la santé afin de tuer dans l’œuf les tactiques de l’industrie du tabac visant à recruter des clients, en particulier parmi les jeunes. p. 21

Économie

Immobilier | Le 2e trimestre 2021 a été prolifique en matière de crédits hypothécaires octroyés : 37 % de plus que durant la même période en 2020, ce qui est normal vu le confinement, et 5 % de plus qu’en 2019, année à considérer comme "normale". p. 25

Mobilité | Les taxis bruxellois vont réclamer des "millions d’euros" au géant américain Uber. Ils estiment qu’ils ont été victimes d’une concurrence déloyale de ce dernier pendant des années. La Cour constitutionnelle tranchera définitivement sur ce long dossier dans les prochains mois. p. 26

Automobile | Le constructeur de véhicules électriques Tesla, dopé par un nombre record de livraisons au deuxième trimestre, a gagné pour la première fois plus d’un milliard de dollars sur trois mois mais a prévenu que la pénurie de puces électroniques restait une menace. p. 26

Judiciaire | L’ex-garde des Sceaux Rachida Dati a été mise en examen pour "corruption passive" et "recel d’abus de pouvoir" dans l’enquête sur ses prestations de conseil auprès de l’ex-PDG de l’alliance Renault-Nissan Carlos Ghosn, a indiqué mardi le Parquet national financier français. p. 28

Sports

Judo | Le Belge Matthias Casse a empoché la médaille de bronze après sa victoire face au Géorgien Grigalashvili lors de la petite finale en -81 kg. pp. 32-33

Hockey | Les Red Lions ont empoché une troisième victoire dans le tournoi en écartant facilement l’Afrique du Sud (9-4). p. 35

Basket-ball | Les Belgian Cats ont réalisé un petit exploit en venant à bout de l’Australie pour leur entrée en lice (70-85). p. 36

Culture

Politique culturelle | Xavier Rey, 39 ans, directeur des musées de Marseille, a été nommé à la direction du Musée national d’art moderne au Centre Pompidou. p. 47