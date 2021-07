Judiciaire Des peines de 18 mois et de 3 ans de prison requises contre deux dealers à Charleroi

Le ministère public a requis mardi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, des peines de 18 mois et de 3 ans de prison contre deux individus. Les deux hommes sont actuellement détenus dans les prisons de Mons et de Jamioulx. Les deux suspects sont en aveux d’avoir détenu et vendu de la cocaïne entre décembre et mars derniers. La police locale avait été informée de la possible existence d’un trafic de cocaïne à Charleroi.

Le jugement est prévu le mercredi 4 août. (Belga)