Chômage Forte baisse des chômeurs indemnisés

En juin, 311 733 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi ont perçu une allocation, soit 44 339 ou 12,5 % de moins qu’en juin 2020, annonce l’Onem. Le chômage complet diminue sur une base annuelle moins vite chez les femmes (-11,7 %) que chez les hommes (-13 %) et plus vite parmi les jeunes. Le chômage complet des moins de 25 ans recule en effet de 25,7 % alors qu’il baisse de 15,1 % pour les 25 à 49 ans et de 9,5 % pour les 50 à 59 ans. Le nombre de chômeurs de 60 ans et plus augmente (+2,4 %) mais cette hausse est attribuable à une modification réglementaire. (Belga)