Conjoncture Une croissance de 6 % attendue en 2021

Le FMI maintient sa prévision de croissance mondiale à 6 % en 2021, mais alerte sur l’augmentation des disparités entre pays, l’absence de vaccins ralentissant la reprise économique de pays émergents.

Les économies avancées devraient connaître cette année une croissance de 5,6 %, plus rapide que prévu (0,5 point de plus qu’indiqué en avril). Les pays émergents devraient aussi connaître une forte croissance de 6,3 %, mais les perspectives sont revues à la baisse (-0,4 point) à cause notamment de l’Inde, plombée par le variant Delta. (AFP)