Football/D1B Christophe Grégoire à la tête de Virton

Christophe Grégoire est le nouvel entraîneur de l’Excelsior Virton, qui retrouve la D1B en 2020-2021. L’information a été confirmée ce mardi par le club gaumais. "Christophe (Grégoire) a joué au plus haut niveau belge et néerlandais pendant plus de 10 ans. Il a une expérience de plus de 5 ans comme entraîneur de Sprimont puis de Seraing", écrit notamment le club du sud du pays dans un communiqué. Par ailleurs, le matricule 200 confirme que Tom Van Den Abeele a, lui aussi, accepté le challenge virtonais après un week-end de réflexion. L’ancien Trudonnaire devient donc le nouveau directeur sportif du club gaumais. M.G.