Tendance négative. La tendance devait rester négative mardi en Europe alors que Wall Street reculait elle-même à l’ouverture. Le Bel 20 perdait finalement 0,63 % à 4 210,56 points avec 11 de ses éléments dans le rouge, toujours emmenés par Argen-X (251,10) avec une chute de 4,09 %. Galapagos (50,20) avait ramené sa perte à 1,32 % alors que Solvay (113,70) et UCB (89,80) progressaient de 1,07 et 0,76 %. AB InBev (58,21) avait viré de 0,09 % à la hausse, Ageas (44,82) et KBC (67,62) restant négatives de 1,43 et 0,03 %. Aperam (51,42) et Colruyt (47,89) étaient positives de 0,43 et 0,44 %, Elia (95,00) gagnant de justesse 0,32 % tandis que Melexis (86,70) et Umicore (53,50) perdaient 1,03 et 1,65 %. Proximus (17,20) gagnait de justesse 0,06 % alors que Telenet (32,46) était en baisse de 1,22 %. (Belga)