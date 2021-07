"Certains Belges ne sont pas assez ambitieux"

Entretien Alan Marchal Envoyé spécial à Tokyo

Ambitieux comme Harry Van Barneveld, médaillé de bronze dans la catégorie des poids lourds aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta, Toma Nikiforov mâche rarement ses mots. Quitte à épingler "la petite mentalité" de certains sportifs belges.

Toma, malgré les blessures et l’arrêt forcé des compétitions pendant la pandémie, vous n’avez jamais douté de votre qualification pour Tokyo ?

Toma Nikiforov : Jamais de la vie. Si je n’étais pas certain de prendre part aux prochains Jeux, je ne serais pas allé aussi vite pour revenir sur les tapis après ma dernière opération. Bien sûr, je reconnais que j’ai eu un peu de chance avec la pandémie car ça m’a permis de consolider encore plus mon épaule, mais le boulot était fait malgré tout. Cette qualif, même sans le Covid, je l’aurais eue.

Est-ce que vous craignez encore "la" blessure ?

T.N. : Non. J’essaye de ne jamais y penser même si c’est difficile et que mon corps me rappelle parfois que je n’ai pas été épargné ces dernières années. J’essaye juste d’être plus à l’écoute de mon corps. Je ne veux plus commettre les mêmes erreurs qu’avant et risquer la prise de trop.

Harry Van Barneveld : Toma et moi devons être frères. Comme lui, je n’arrêtais jamais un entraînement ou une prise parce que j’avais un peu mal. Mais, avec le temps, et après quelques bobos sérieux, j’ai compris qu’il fallait me ménager et prendre du repos quand c’est nécessaire. On ne le fait jamais de gaieté de cœur, mais c’est primordial pour rester au top.

Remporter une médaille dans un championnat majeur avant de se rendre aux JO (Harry a été troisième à l’Euro en 1992 et 1996, et Toma a été deuxième à l’Euro 2016 et champion d’Europe en 2021) change-t-il votre approche des Jeux ?

T.N. : C’est sûr qu’obtenir un titre juste avant de participer aux Jeux est toujours plus rassurant que de ne rien faire comme résultat. Mais, sur le tapis, ça ne change pas grand-chose. On ne devient pas plus fort avec un titre. Et puis, le judo, c’est tellement aléatoire. On ne peut rien prévoir dans ce sport car chaque combat est différent.

H.V.B. : Tout est une question de mentalité. Et de chance aussi. À Atlanta, sans l’abandon du jeune Autrichien (NdlR : Eric Krieger) que je devais affronter lors de mon troisième combat, je n’aurais jamais pu soigner correctement mon pouce qui s’était démis au tour précédent. Comme quoi, ça tient à peu de choses. Mais bon, dans le cas de Toma, avec ce qu’il a montré ces derniers mois, je ne vois pas comment il pourrait rater le podium à Tokyo.

Au final, vous n’avez jamais eu l’habitude de cacher vos ambitions avant de grandes échéances comme les JO. N’avez-vous jamais craint de vous mettre une pression supplémentaire sur les épaules ?

T.N. : Nous sommes des professionnels. C’est notre métier de gagner des médailles. À notre niveau, nous ne devons jamais craindre d’afficher nos ambitions. Au contraire, dans le cas présent, je regrette surtout que certains athlètes belges se disent déjà heureux de participer aux Jeux olympiques. C’est un discours que je n’arrive pas à comprendre. Quand on représente son pays dans une compétition aussi importante, c’est toujours pour gagner. Rien d’autre ne compte. Malheureusement, en Belgique, cette mentalité-là, on ne l’a pas souvent. Enfin, pas assez souvent à mon goût.

H.V.B. : Ce que dit Toma, c’est l’évidence même : qui voudrait aller aux JO pour y faire de la figuration ? Personne ! Dire que l’important, c’est de participer, c’est faux ! D’ailleurs, celui qui dit qu’être aux Jeux est déjà une victoire en soi ne peut pas performer. Si c’est pour aller aux Jeux sans ambition, mieux vaut rester chez soi.