Comment le rêve olympique s’est transformé en rêve de médaille

Romain Van Der Pluym Envoyé spécial à Tokyo

Ils sont la belle histoire belge des Jeux, celle qui fait se lever les gens tôt le matin pour voir durant dix minutes (au mieux) un sport fou et surtout une équipe encore plus dingue. "Le quart de finale sera le match le plus important de notre vie", avait lancé Nick Celis, projetant l’objectif du tournoi.

Ce mercredi à 11 h 40 en Belgique, ils jouent une demi-finale des Jeux olympiques face à la Lettonie. Si l’or est promis à la Serbie, que la Belgique aura la chance d’éviter en demi-finale, il reste deux récompenses pour trois équipes.

Pour arriver à ce stade de la compétition, l’équipe a réalisé un trajet qui s’est apparenté à un réel chemin d’apprentissage qui l’a poussée à passer par toutes les émotions.

Dusan Bulut a fait comprendre aux Belges qu’ils étaient, malgré leurs qualités et leur esprit d’équipe, encore un cran en dessous de la meilleure équipe au monde : la Serbie.

Les Serbes ratent très peu, font les bons choix, jouent de manière agressive. Et si Bulut est la star capable de tout faire, les trois autres font également partie des meilleurs au monde.

Leur collectif est huilé par des heures de temps de jeu ensemble. Si la Belgique veut devenir une référence du 3x3, c’est vers ce modèle qu’elle doit tendre.

S’en vouloir face au Japon et à la Chine

Les Belges ont perdu deux autres matchs. Deux grosses désillusions contre des équipes a priori prenables. Un scénario similaire s’est d’ailleurs répété : installés dans le match et largement devant au marquoir, ils ont été rattrapés.

Le plan de jeu de la Chine leur a fait très mal. Ils ont tout misé sur le physique, laissant les Belges sans réponse sous l’anneau.

Difficile de s’en vouloir après un tel match.

Celui qui les a fait le plus râler est sans conteste le match face au Japon. Après trois minutes de folie, les Belges menaient 9-2 et n’avaient plus qu’à dérouler. Sept minutes plus tard, à la fin du temps réglementaire, le Japon avait recollé à 16-16 avant de gagner face à une Belgique incapable de poser son jeu et de marquer.

Un grand tournoi ne se déroule jamais sans un moment de chance. Pour les 3x3 Lions, il a eu lieu face aux Pays-Bas. Le match avait à peine commencé quand Bekkering s’est blessé au doigt, laissant les Néerlandais à trois et sans possibilité de réaliser le moindre changement.

Les Bataves tiraient la langue en fin de partie et tentaient au maximum derrière la ligne des deux points pour tuer le match. La fraîcheur a joué dans le dernier choix et dans la manière d’isoler Vervoort pour le tir gagnant des prolongations.

"Nous ne devons prendre que la victoire en compte", dit Boogaerts. "Car la manière laisse une drôle d’impression."

Face aux Pays-Bas, puis contre la Pologne, les Belges se sont imposés sur le buzzer dans un match aussi serré que tendu. Et il fallait que la différence passe par les pattes de Thibaut Vervoort. Le shooter s’est posé en meneur technique de cette équipe depuis le début du tournoi.

L’homme à la tête froide - grâce à son bonnet trempé qu’il porte en fin de match - est le deuxième meilleur marqueur du tournoi, le quatrième tireur le plus efficace et le meilleur contreur.

Un patron en mission : marquer le panier décisif pour la médaille. Et si possible dans une position compliquée et à la dernière seconde. On ne change pas une équipe qui gagne.