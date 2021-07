Communes sinistrées : 30 millions pour le relogement !

Au total, 202 communes sont donc éligibles sur 262 au Fonds des calamités… c’est dire l’ampleur des inondations qui ont sévi dans notre pays. En province de Liège précisément, ce sont 84 communes qui sont éligibles sur un total de… 84 ! Alors que des dizaines de milliers de Liégeois s’activent toujours, deux semaines après la catastrophe, à évacuer les déchets charriés par les eaux, le gouvernement wallon a donc annoncé ce mardi une série de mesures visant à soutenir les populations sinistrées…

Relogement

En matière de relogement, le ministre du Logement Christophe Collignon a ainsi proposé d’adopter les modalités d’octroi d’une première tranche de 27 millions des 50 millions d’euros dégagés. Ces montants sont destinés à aider les communes et CPAS pour financer le relogement des personnes sinistrées. On précise que le calcul a été établi sur base d’un premier rapport et des différents chiffres récoltés ces derniers jours par les gouverneurs : nombre de personnes inondées, sinistrées, impact sur le domaine public, etc.

Ainsi, les communes de Trooz, Limbourg, Pepinster, Theux, Verviers, Liège, Esneux et Chaudfontaine recevront un montant de 2 millions d’euros chacune tandis qu’Aywaille, Comblain, Dalhem, Spa et Olne recevront un montant de 500 000 euros.

En matière de relogement toujours, Christophe Collignon a validé les modalités d’octroi d’une première tranche de 15 millions d’euros aux Sociétés de logement de service public sur les 25 millions approuvés par le gouvernement… Les dépenses dont il est question sont liées tant au relogement des sinistrés qu’à la remise en état rapide de logements temporairement inoccupés ou encore à la mise à disposition des personnes de logements de type modulaire déplaçable… En province de Liège, on retiendra les chiffres de 4,327 millions pour Logivesdre (90 logements évacués), 2,885 millions pour le Foyer de la région de Fléron (60 logements), 1,538 million pour Ourthe-Amblève Logement (32 logements), 1,394 million pour le Logis social (29 logements) et 96 000 euros pour Nos cités (2 logements).

Nettoyage

En matière de nettoyage et de déblaiement, enfin, Christophe Collignon a annoncé octroyer une dotation de 30 millions d’euros, en plus des 5 millions déjà engagés, aux communes et provinces affectées. Pour Trooz, Limbourg, Pepinster, Theux, Verviers, Liège, Esneux et Chaudfontaine, la dotation est de 1,5 million (par commune). Pour Aywaille, Comblain, Dalhem, Spa et Olne, le montant est de 500 000 euros…

Par ailleurs, un montant de 3,5 millions des 30 millions est débloqué à destination des Provinces pour la prise en charge de toute action utile au niveau provincial, et particulièrement l’aide apportée aux communes leur permettant de remettre "en état de fonctionnement" ou d’assumer les services aux citoyens. Enfin, un montant de 3,5 millions est proposé comme intervention exceptionnelle à destination des gouverneurs pour la prise en charge de toute action utile, et particulièrement l’aide apportée dans le cadre de la dératisation qui est à prévoir.

Marc Bechet