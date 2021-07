Des routes à reconstruire

Les intempéries de la mi-juillet ont causé de gros dégâts aux voiries, en particulier dans les communes de Vielsalm et de Rendeux. Sur la N68 entre Grand-Halleux et Vielsalm, deux effondrements se sont produits à une distance de 300 mètres. Des trous d’une profondeur de 7 et 5 mètres ont été creusés. Sur la route entre Rendeux Haut et Hodister, un glissement de terrain a déstabilisé la chaussée.

Le bourgmestre de Vielsalm vient de prolonger l’arrêté de police interdisant la circulation sur ce tronçon de la N68. "Des travaux seront réalisés avec l’objectif de rétablir la circulation dès ce jeudi, précise Elie Deblire. Dans un premier temps, l’accès sera limité aux véhicules légers. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes continueront à emprunter la déviation via Mont-le-Soie et Petit-Thier ou la grande déviation via Trois-Ponts."

Pas avant le printemps 2022

À la Direction des routes du Luxembourg, Pierre-Yves Trillet précise qu’à Vielsalm la reconstruction de la N68 n’aura pas lieu avant le printemps 2022. "Ce mercredi, il est prévu de renforcer l’accotement du côté de la falaise afin de rétablir une seule bande de circulation. Des mesures géotechniques doivent être prises pour assurer la sécurité du trafic. Des budgets importants devront être dégagés pour la réfection complète de la chaussée. Des centaines de milliers d’euros seront nécessaires."

Dans la commune de Rendeux, l’échevin des Travaux, Benoît Tricot, rappelle que le Service public de Wallonie a, à sa demande, fermé la route en direction de Hodister le 15 juillet à la suite d’un glissement de terrain. "Chez nous, les travaux n’ont pas encore été programmés", précise-t-il.

"Nous ne savons pas quand cette chaussée pourra à nouveau être accessible."

Selon Pierre-Yves Trillet, les travaux de réhabilitation à réaliser à Rendeux seront fort semblables à ceux prévus à Vielsalm. Le directeur des routes au SPW à Arlon ajoute que, en plus des affaissements de voiries dans plusieurs communes, quelques ponts ont été endommagés. Des dégâts ont, par ailleurs, été causés aux accotements, notamment à Hargimont.Nadia Lallemant