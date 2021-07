"Des sommes colossales en jeu" dans le conflit opposant Uber aux taxis bruxellois

Entretien Raphaël Meulders

La très longue saga judiciaire entre les taxis et les chauffeurs Uber à Bruxelles va-t-elle bientôt prendre fin ? C’est ce qu’espère Sam Bouchal, porte-parole de la Brussels Taxi Fed, la fédération bruxelloise du taxi. "Nous attendons une décision de la Cour constitutionnelle pour la fin de l’année, explique-t-il. Celle-ci est primordiale car elle devrait définitivement trancher dans ce dossier qui dure depuis plus de huit ans."

Pour rappel, les taxis estiment que des plateformes comme Uber ou Heetch - autre acteur américain de la mobilité installé plus récemment à Bruxelles - exercent une concurrence déloyale dans la capitale belge. Après de très nombreux passages devant les tribunaux, le dossier a rebondi en janvier dernier. Il y a sept mois, la cour d’appel de Bruxelles a ainsi estimé que l’application d’Uber violait la réglementation bruxelloise applicable aux taxis. Deux questions étaient toutefois renvoyées à la Cour constitutionnelle, qui doit donc définitivement trancher sur ce dossier complexe et tendu.

"Mal embarqué"

"Uber et Heetch ont compris que c’était très mal embarqué pour eux d’un point de vue légal et leurs patrons respectifs s’inquiètent désormais de la situation en demandant un plan taxi au gouvernement bruxellois, ce qu’ils n’avaient jamais fait ces dernières années", insiste M. Bouchal. "La décision de justice devrait d’abord reconnaître que nous avons été illégalement et de manière totalement déloyale concurrencés par ces plateformes qui proposaient le même type de transport que les taxis bruxellois."

Mais le conflit judiciaire est aussi une question de gros sous. "Nous voulons des indemnisations et ce sont des sommes colossales, sans doute des millions d’euros, qui sont en jeu. Dès lors que la justice aura confirmé que la concurrence de ces plateformes est illégale, nous allons réclamer tous les chiffres d’affaires réalisés de manière frauduleuse ces dernières années par Uber et Heetch à Bruxelles."

Les taxis bruxellois vont aussi demander qu’Uber soit "transparent" par rapport à ses revenus depuis son arrivée à Bruxelles. "Je suis sûr qu’il y aura très peu de courses qui ont été effectuées selon les règles des chauffeurs ‘limousine’ par lesquelles ils passent pour pouvoir opérer, développe le porte-parole. On peut estimer que 99 % de leur chiffre d’affaires est gagné grâce à des courses de type taxi classique et nous allons réclamer ce montant de retour."

Mais que va faire la fédération bruxelloise des taxis si elle obtient tout cet argent ? "Nous allons indemniser tous nos membres qui sont floués depuis des années", précise Sam Bouchal. Et quid du "bain de sang social" annoncé par les plateformes américaines si leurs chauffeurs ne peuvent plus travailler à Bruxelles ?

"2 000 chauffeurs sans job ? C’est faux"

Pour notre interlocuteur, Uber et Heetch "grossissent énormément les traits". "Ils parlent de 2 000 chauffeurs qui risquent de perdre leur job. C’est totalement faux. Plus de la moitié de ces chauffeurs ont des licences flamandes ou wallonnes. Et pour la majorité des autres, être chauffeur n’est pas leur job principal." Selon M. Bouchal, le secteur du taxi leur offre aussi des possibilités. "Avec toute cette concurrence illégale, nous avons entre 200 et 250 taxis qui sont en permanence à l’arrêt, faute de chauffeurs, à Bruxelles. Nous proposons de mettre ces véhicules à la disposition de chauffeurs Uber qui souhaitent opérer selon les règles."