Du train de nuit à la chaleur de l’Afrique, l’itinéraire d’un pro

Life is more intensive when you travel. Truly travel. "La vie est plus intense quand vous voyagez. Voyagez vraiment." Cette phrase est inscrite à l’entrée du Brussels Uptown de Connections, le point de vente installé dans le magasin A.S. Adventure de l’avenue de la Toison d’Or. Et cette phrase colle terriblement bien à son patron, Ronny Bayens.

Le voyage, il connaît. Certes, il n’a pas tellement circulé quand il était petit. "Je viens d’une famille toute simple", dit-il en souriant. C’était plutôt la côte belge, l’Ardenne, "la Suisse, une fois, en voiture". Grâce aux Vacances des cheminots (son père l’était), il a pu rejoindre l’Autriche et l’Irlande.

À 18 ans, il se lance pour ne plus arrêter. Le jeune homme devient couchettiste sur les trains Railtour (des voyages organisés en train) pendant les deux mois d’été. "On partait le mardi vers la Costa Brava, le vendredi vers trois régions italiennes et le dimanche vers l’Autriche. Je dormais six nuits par semaine en train, où j’étais responsable d’une voiture : faire et défaire les lits (jusqu’à 60 par voiture), servir les repas, etc. Nous arrivions le matin sur place et ne repartions que dans l’après-midi." À l’issue de sa première saison, il a gagné 104 000 francs belges (2 600 euros) et s’offre une 2CV, "la version luxe", orange.

New York for ever

À 25 ans, Ronny Bayens découvre New York. Il arrive sur le LIE, le Long Island Expressway, et il voit la ville pour la première fois. "J’étais emballé. C’était mon premier voyage lointain. Avec un billet à 99 dollars vers le nouveau monde." New York entrait dans sa vie… pour ne plus la quitter. "Je m’étais toujours dit que, le jour où je lancerais une société de voyage, New York serait un des premiers city-trips." Le 11 mars 1986, il fonde Connections. Trente-cinq ans plus tard, New York est toujours un des musts de l’agence.

Son autre grand souvenir de voyage, Ronny Bayens l’a vécu en 2018 dans le sud de la Tanzanie, "dans une région encore très insolite nommée Ruaha". "Nous étions en pleine Coupe du monde de foot et j’avais envie de suivre les Diables rouges. Je me demandais surtout s’il y aurait une TV sur place. Le soir du match contre l’équipe de France, nous nous sommes finalement retrouvés avec nos chapeaux et accessoires aux couleurs belges dans les locaux du personnel de l’hôtel en compagnie du staff… qui était pour la Belgique ! C’était l’Afrique et sa joie. Un moment d’une intensité humaine incroyable. La connexion avec les gens sur place était magique." Connexion, un mot qui revient souvent dans la bouche de l’organisateur de voyages… "L’Afrique est dans nos cœurs, le mien, celui de ma femme et ceux de mes enfants. C’est ma destination préférée, mon numéro un, et de loin. Les gens sont tellement hospitaliers, authentiques. On peut parler avec eux de façon vraie."

Il devait se rendre au Zimbabwe et au Mozambique pendant les vacances de Pâques l’an dernier et aller en campervan jusqu’en Norvège en été. Il s’est rabattu sur une maison de vacances en France pendant une semaine en 2020 et a reprogrammé la Norvège pour cet été. Où il est actuellement.

"Rester différent des autres"

Au top de ses préférences, on retrouve, derrière l’Afrique, les États-Unis, ou plutôt certains États qui l’ont impressionné comme l’Utah, le Wyoming ou l’Oregon. Et New York, of course. L’Afrique du Sud aussi, dans un autre genre, les Maldives ou Oman, une destination qu’il conseille "à tout le monde". En outre, il ne raterait pour rien au monde son petit café du matin, seul, sur la place d’un village provençal lors de son incontournable semaine estivale en France. "J’adore la France !" Ce sera Sainte-Maxime cet été.

Si les vacances riment pour lui avec évasion, découverte en famille ou entre amis et farniente - "Pas trop longtemps pour moi…" -, elles riment aussi avec inspiration et réflexion. "Avant, quand je partais en vacances, je voyais partout des opportunités, des idées à creuser pour Connections. Aujourd’hui, je déconnecte partiellement… mais je reviens quand même avec des pistes qui pourraient enrichir notre gamme de produits", avoue le patron. Indispensable.

Surtout quand le Covid chamboule le secteur touristique. Ronny Bayens n’a pas quitté le bateau. Il a phosphoré avec ses équipes, multiplié les initiatives : basecamp de glamping (camping glamour) à Durbuy l’an dernier et à La Panne cette année (Bascamp Connections), bateaux de 20 cabines en Croatie, campervans, plateforme de location de secondes résidences appartenant à des clients de Connections (Cocooning). Et réservations en Europe "puisque le monde, le lointain, est toujours fermé". "Nous avons dû redessiner notre gamme tout en restant différents des autres acteurs du secteur." Avec la pandémie, trois tendances s’implantent sérieusement. Durabilité : "Pourquoi ne pas proposer des voitures électriques ou des hébergements alternatifs ?" Slow tourisme : "Au lieu de parcourir 5 000 km en deux semaines, pourquoi ne pas plutôt en parcourir 1 000 km et profiter davantage des lieux ?" Et mise sur pied "avec nos voyageurs des circuits ou des city-trips que l’on pourrait proposer à d’autres".

"Pour faire face à cette crise qui dure depuis 17 mois", Ronny Bayens a aussi réduit la voilure, ou plutôt consolidé ses travel shops, passant de 35 à 28. En créant notamment le Brussels Uptown Connections, new look, avec son mobilier (que l’on peut acheter) un brin exotique fourni par son partenaire, la firme anversoise Pomax. Le relooking des autres points de vente suivra en septembre. Derrière le rideau qui borde un côté de l’espace se cache une cuisine. "C’est l’occasion de proposer de la cuisine du monde en take away", conclut avec malice le patron caméléon.

Anne Masset