En pratique

Quoi ? Brigitte Baillieux (Cie La Maison éphémère) s’empare du texte Le Départ de Mireille Bailly, dans une scénographie de Maggy Jacot (Cie Pop up). Entre loufoquerie et cruauté, quatre comédiens (Jamila Drissi, Guy Theunissen, Axel De Booseré et Brigitte Dedry), un acrobate (Mikail Karahan), un danseur (Victor Launay) et une télévision font trembler les parois d’une caravane au bord de l’eau.

Où et quand ? Dans le parc du château d’Hélécine du 28 juillet au 7 août ; au Royal Festival de Spa (en salle) les 15 et 16 août ; au festival Théâtre au vert de Thoricourt le 19 août.

Infos et rés. sur http://maisonephemere.be