Les calanques de Marseille pratiquent désormais le démarketing

Fini les cartes postales de falaises tombant à pic dans la mer. Place aux photos de plages bondées, de parkings pleins à craquer et de routes engorgées publiées en ligne. Parallèlement au "sous-tourisme" encouragé, certains professionnels veulent limiter le "surtourisme" et pratiquent désormais officiellement une politique de démarketing. C’est le cas du parc national des Calanques, dont la fréquentation a augmenté de 50 à 100 % sur certains sites l’été dernier. "Des messages du type ‘calanque saturée’ ou ‘la calanque souffre’ sont désormais envoyés aux visiteurs via l’application Mes Calanques, avec des photos d’embouteillages. On accepte l’idée de ne pas faire rêver pour inciter les gens à reporter leur visite hors du rush de l’été", nous explique Maxime Tissot, directeur général de l’office de tourisme de Marseille. "Pour la saison 2021, il faut réduire les moyens dévolus à la promotion de la ville. La municipalité espère détourner les visiteurs des calanques et de la Bonne Mère, des points chauds qu’il faudrait tiédir", renchérit Laurent Lhardit, adjoint au maire de Marseille en charge du Tourisme durable.

C’est dans cet esprit que la région Paca a noué un partenariat inédit avec l’application Waze. Objectif : influencer en temps réel les flux de visiteurs, en les incitant à se diriger vers un site alternatif proche ou un parking relais sur leur navigateur GPS, plutôt que sur le site saturé où ils allaient. L. de Ch. , dans le Var