Dans le rouge. Le tour de vis réglementaire de Pékin contre plusieurs secteurs, dont l’éducation et le numérique, continuait de peser sur les Bourses mardi, même si l’Europe et les États-Unis, occupés à digérer nombre de résultats d’entreprises, étaient moins touchés que la Chine. Au lendemain d’un premier décrochage sévère, les principales Bourses chinoises ont, en effet, dévissé de plus de 2 % à plus de 4 % pour Hong Kong. En Europe donc, la Bourse de Paris a terminé la séance en baisse de 0,71 % à 6 531,92 points. L’Eurostoxx 50 a, pour sa part, reculé de 0,85 % à 4 067,67 points. Reculs également à Francfort et Londres, où l’indice Dax et le Footsie ont perdu respectivement 0,56 % à 15 531,27 points et 0,35 % à 7 000,89 points. (Avec AFP)