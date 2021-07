Immobilier Les Belges restent friands de la Costa Blanca

Les Belges se sentent chez eux en Espagne. Surtout sur la Costa Blanca, dans la province d’Alicante. En 2020, ce sont pas moins de 2 105 compatriotes qui y ont acheté un logement, malgré la pandémie, rapporte Provia, l’association des promoteurs immobiliers actifs dans la province d’Alicante. En 2010, ils n’étaient encore que 495. Ce qui représente une augmentation de pas moins de 425 % en dix ans. Les Belges représentent 14 % des ventes immobilières à des étrangers sur la Costa Blanca.

Même pendant la pandémie, les Belges sont restés de grands amateurs de cette région, le nombre de ventes n’a diminué que de 13 %, ce qui représente la baisse la plus faible en termes de nationalités.

Provia indique que le prix d’achat moyen, en revanche, a augmenté de 12 %, pour atteindre 220 163 euros en 2020. Ce sont donc les Belges qui achètent les biens les plus chers dans la région, après les Néerlandais, qui, eux, ont dépensé en moyenne 273 336 euros. Seuls les Britanniques sont plus nombreux à y acquérir des maisons et des appartements, mais à la suite du Brexit on constate une chute de plus de 30 %.