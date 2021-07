Invaincus, les Red Lions ont des points à améliorer

Thibaut Vinel Envoyé spécial à Tokyo

Les Reds Lions caracolent en tête du groupe B. Ils ont planté neuf buts à l’Afrique du Sud pour signer un parfait neuf sur neuf.

Shane McLeod avait opéré deux changements. Tom Boon reprenait sa place plus tôt que prévu vu l’absence de De Kerpel pour deux rencontres (Afrique du Sud et Canada). "Physiquement, je me sens bien, confiait le célèbre n°27. Je n’ai pris aucun risque. Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau. Je n’ai plus de hockey dans les jambes depuis des semaines, mais ce retour était positif." Augustin Meurmans remplaçait Antoine Kina. "J’étais heureux de jouer, s’exclame Gus. Le groupe m’a donné tant d’amour que j’étais en pleine confiance."

Que ce soit le pc d’Hendrickx (3 sur 4), des phases collectives ou des actions individuelles, les Reds ont régalé dans le cercle adverse. Mais ils ont aussi souffert face à la vitesse et au jeu technique des Sud-Africains qui ont planté quatre buts à Vincent Vanasch en presque autant d’occasions.

"Je ne suis pas forcément fâché", analysait le boss Arthur Van Doren. "Nous avions un match intense dans les jambes. Eux, ils étaient un peu plus frais. Je ne suis pas content de ces quatre buts, mais nous avons neuf points sur neuf en ayant des points à améliorer."

L’autre patron de la défense, Arhur De Sloover, insistait sur l’état de fraîcheur. Ce jour de récupération en moins a pesé dans les débats. "En plus, ils sont vraiment rapides. La balle partait dans tous les sens. Nous avons pris une bonne leçon. Si nous ne sommes pas tous 100 % focus sur notre boulot défensif, nous encaissons. Nous avons évolué très haut car c’est ainsi que nous récupérons tellement de balles. Il ne fallait surtout pas descendre pour jouer le contre. Nous aurions dû garder une meilleure structure. La vidéo sera très intéressante à visionner."

Une défense tendre

Michel Vanden Heuvel, qui hurlait depuis le haut de la tribune, aura des remarques à formuler. Ses Reds n’étaient pas assez sharp dans les duels. Sur les quatre buts, les défenseurs auraient pu mettre un stick, mais ils sont restés trop tendres, à l’image d’un Arthur Van Doren piégé à deux reprises. Néanmoins, le constat ne devra pas être trop dur car les Lions ont contrôlé un type de match qu’ils n’ont pas l’habitude de jouer. "Il était intéressant d’affronter une nation en dehors de l’Europe qui propose un style très déstructuré", ajoutait Arthur De Sloover.

Du plus loin qu’ils se souviennent, Augustin Meurmans avait rarement couru autant. "Ils jouent très bas et en contre. Ils nous ont obligés à réaliser des longs runs de 75 mètres."

Jeudi, ils affronteront le Canada avec un bon sentiment car ils ont grandi et appris beaucoup lors de leurs trois premiers matchs. "Nous avons beaucoup d’images à analyser pour améliorer encore ces petits détails", concluait encore Arthur Van Doren.

Belgique : Vanasch ; Boccard, A. Van Doren, Luypaert, De Sloover ; Gougnard, Wegnez, Denayer, van Aubel, Boon, Dockier ; Puis Dohmen, Charlier, Meurmans, Hendrickx, Briels.

Afrique du Sud : Pieterse ; Smith, Drummond, Lembethe, Horne, Guisse-Brown, A. Cassiem, Paton, Eustice, Spooner, Ntuli ; Puis M. Cassiem, Diungwana, Abrahams, Kok, Mvimbi.

Cartes vertes : 27e Guise-Brown, 30e Mvimbi, 49e Meurmans.

Carte jaune : 35e Drummond.

Les buts : 4e Dohmen (1-0), 5e A. Cassiem (1-1), 9e Hendrickx sur pc (2-1), 12e Briels (3-1), 14e Van Doren (4-1), 15e Dohmen (5-1), 18e Hendrickx sur pc (6-1), 23e M. Cassiem (6-2), 25e Gougnard (7-2), 29e Ntuli (7-3), 31e A. Cassiem (7-4), 40e Hendrickx sur pc (8-4), 41e Charlier (9-4)