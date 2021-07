La Fondation CAB, havre de paix et de beauté

Guy Duplat Envoyé spécial à Saint-Paul-de-Vence

Un nouveau lieu s’est ouvert dans le sud de la France à Saint-Paul-de-Vence, dédié plus spécialement à l’art minimal. La Fondation CAB créée par le collectionneur belge Hubert Bonnet, par ailleurs entrepreneur immobilier, vient ainsi s’ajouter avec bonheur à d’autres lieux splendides comme la Fondation Maeght située juste en face d’elle, mais aussi aux Fondations Carmignac et Bernar Venet, à la commanderie de Peyrassol, au château La Coste et à la villa Noailles.

La Fondation CAB est un havre de beauté et de calme alors que les foules envahissent Saint-Paul-de-Vence durant l’été. Elle a repris et entièrement rénové un superbe bâtiment des années 50 qui fut occupé deux années seulement, de 2013 à 2015, par le galeriste belge Guy Pieters.

Le bâtiment blanc ondulant à flanc de colline et piqueté d’arbres invite à la visite. De grandes fenêtres y font entrer la chaude lumière du Sud.

Charles Zana, architecte et décorateur d’intérieur français, s’est occupé de la rénovation. La Fondation dispose de plusieurs espaces d’exposition, d’une librairie-boutique et d’un restaurant délicieux nommé Sol, car, au mur, on découvre un Sol LeWitt tandis qu’on mange sur des tables vintage conçues par Charlotte Perriand.

Une expérience à vivre

La maison est cernée d’un jardin arboré avec vue sur le cap d’Antibes. Elle comprend quatre chambres d’hôtes uniques décorées de meubles vintage des années 50 à 70 qu’Hubert Bonnet collectionne. Dans le jardin, une maison démontable Jean Prouvé qu’on peut louer pour une nuit.

Venir à la Fondation CAB est une expérience reposante, calme, amenant à l’essentiel.

Les objectifs de la Fondation en France sont d’abord la présentation permanente d’une vingtaine d’œuvres choisies dans la collection par Hubert Bonnet et Joost De Clercq.

Développée depuis plus de vingt ans, la collection d’Hubert Bonnet reflète sa fascination pour l’art conceptuel et minimal, comprenant des artistes établis des années 70 tels que Carl Andre, Fred Sandback, Donald Judd, Sol Lewitt, Charlotte Posenenske, Franck Stella et Dan Flavin ; des découvertes telles que John McCracken, Jannis Schroeder, John Armleder, Alicja Kwade ou encore Ted Stamm.

Hubert Bonnet apprécie également les rencontres inédites avec de jeunes artistes venus réaliser leur projet à la Fondation CAB, comme Tony Lewis, James Capper, Erika Hock ou Ariane Loze.

À cette collection d’art viennent s’ajouter les pièces de mobilier des grands designers d’après-guerre : Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Alvar Aalto et Le Corbusier.

Dans le choix présenté à Saint-Paul-de-Vence, on retrouve des noms importants comme Neile Toroni, Michelangelo Pistoletto, un texte de Lawrence Wiener, Dan Flavin, Carl Andre, Donald Judd, Sol LeWitt, etc. Ainsi qu’un magnifique film d’Ariane Loze discourant à sa manière unique sur l’art minimal.

Des œuvres ont été créées in situ comme l’intersection de quatre cercles rouges dessinés sur l’entrée par Felice Varini. Plusieurs sculptures ont été installées dans les petits jardins : de Bernar Venet, Peter Downsbrough, Richard Long, Jonathan Monk et une stèle en bronze et pierre de Vence de Fabrice Samyn.

Le deuxième objectif est de présenter deux expositions thématiques par an en lien avec celles de la Fondation CAB à Bruxelles.

À cela s’ajoute un programme d’artistes en résidence pour la saison hivernale.

Méditation

L’exposition temporaire présentée à Bruxelles et Saint-Paul-de-Vence " Structures of Radical Will " a été conçue par Béatrice Gross, qui fut - entre autres - commissaire des superbes expos de 2012 consacrées au wall paintings de Sol LeWitt au musée M de Louvain et au Pompidou-Metz.

La limitation des moyens utilisés dans l’art minimal et le retrait de la subjectivité de l’artiste, loin de limiter l’émotion suscitée par ces œuvres, peuvent souvent l’augmenter, et encore davantage aujourd’hui à une époque fatiguée du "toujours plus", consciente avec la pandémie qu’il faut en revenir à l’essentiel et que less is more.

Un art de la méditation, de la radicalité zen, mais qui peut aussi nouer des rapports étroits avec l’architecture du lieu et avec la perception par le visiteur.

On retrouve à Saint-Paul des artistes déjà présents à Bruxelles comme François Morellet, Stanley Brouwn et l’artiste d’origine roumaine de 92 ans Marion Baruch avec ses déchets de l’industrie textile.

Sur un mur, on a réalisé une peinture carrée pour 12 crayons de Sol LeWitt. On retrouve aussi un des célèbres bâtons (1975) d’André Cadere et les Placebos de Béatrice Balcou (née en 1976) qui réactivent via des cérémonies les œuvres d’autres artistes pour leur donner le défi d’un autre regard.

Hubert Bonnet, qui vit à Verbier, en Suisse, est un héritier de la famille qui a dirigé durant des décennies les Forges de Clabecq. Après des études en Europe et aux États-Unis, il a été trader à New York, puis administrateur chez Cobepa, avant d’investir depuis vingt ans dans la rénovation de résidences de luxe en Belgique, en Suisse et en France et dans des immeubles résidentiels neufs, ajoutant sa touche personnelle à chacun de ses projets. Il aime l’art et le design. Ce qui l’a amené aussi à prendre avec la famille Moortgat 70 % du bâtiment Flagey à Bruxelles.

Une activité d’entrepreneur hyperactif qui trouve dans l’art minimal le calme et la beauté nécessaires à l’équilibre humain.

Fondation CAB, Saint-Paul-de-Vence, 5766 chemin des Trious, exposition inaugurale jusqu’au 31 octobre, https://fondationcab.com/fr