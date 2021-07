La Journée

Mahdi (CD&V) lance une campagne contre les "fake news" sur une régularisation collective

Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), a lancé une campagne d’information sur Facebook, via la page du SPF Intérieur, pour contrer "les fake news d’une régularisation collective générale", annonce-t-il mardi dans un communiqué. La grève de la faim de quelque 430 personnes sans papiers réclamant la définition de critères clairs de régularisation s’est terminée mercredi de la semaine dernière. Dès le lendemain matin, des gens qui demeurent de longue date en situation irrégulière sur le territoire ont afflué devant la zone neutre. Cet endroit est pourtant un lieu de dialogue réservé aux seuls grévistes de la faim. "De fausses rumeurs circulent. Il n’y a pas de changement dans la politique de régularisation", martèle Sammy Mahdi. "Les fake news circulent rapidement, surtout si les gens y puisent de faux espoirs. Il est donc important d’envoyer un message rapide et clair indiquant que la politique de régularisation ne changera pas."

Accès aux aides sociales : 337 500 euros de la Flandre pour Jette, Koekelberg et Anderlecht

Le gouvernement flamand a libéré 7,5 millions d’euros pour développer les partenariats entre les CPAS, les centres d’aide sociale CAW et les services d’action sociale des caisses d’assurance maladie, afin d’épauler les plus démunis dans la reconnaissance de leurs droits aux aides sociales. L’an dernier, le gouvernement avait déjà approuvé 27 partenariats de ce type, dit GBO (pour geïntegreerd breed onthaal). Il y en aura désormais 31, de sorte que toute la Flandre sera couverte. À Bruxelles, la Flandre soutient un partenariat GBO à Jette, Koekelberg et Anderlecht, pour lequel 337 500 euros sont débloqués, a indiqué mardi le ministre du Bien-Être Wouter Beke (CD&V). L’offre de soutien s’élargit aussi pour les pouvoirs locaux, avec par exemple des formations pour des "collaborateurs de base". Un budget de près de 650 000 euros est prévu. "Pour beaucoup de gens, trouver son chemin vers l’aide adéquate n’est pas évident. Grâce aux partenariats GBO, les gens peuvent y parvenir plus facilement, ce qui ouvre des possibilités pour les citoyens les plus fragilisés", a commenté le ministre.