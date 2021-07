Le cardinal Becciu devant le tribunal pour un maxi-procès financier

Valérie Dupont Correspondante à Rome

Je suis obéissant envers le Pape qui m’a renvoyé devant les juges. J’ai toujours été obéissant envers le Pape qui m’a chargé de nombreuses missions dans ma vie. Il a voulu que je sois jugé et donc j’assiste à ce procès !" Ce sont les mots prononcés par le cardinal Becciu lorsqu’il croise les journalistes à la sortie de l’audience, mardi, installée pour l’occasion dans une immense salle des musées du Vatican, vu la taille du procès. "Je suis serein, je me sens tranquille avec ma conscience, j’ai la certitude que les juges sauront voir les faits et mon espoir est qu’ils reconnaîtront mon innocence", ajoute le cardinal italien, le premier dans l’histoire moderne de l’Église à être jugé par un tribunal ordinaire et non par ses pairs.

Dans ce procès qui s’ouvre au sujet de l’un des plus grands scandales financiers du Saint-Siège, le cardinal Becciu, ancien substitut aux affaires générales, le no 3 dans la hiérarchie vaticane, est inculpé de détournements de fonds à des fins personnelles, d’abus de pouvoir et de subornation de témoin. La première journée de ce maxi-procès, qualifié d’historique par la presse italienne, a été consacrée à des questions de procédure ; les juges ont décidé de le renvoyer au 5 octobre prochain pour laisser du temps à la défense des dix inculpés.

Spéculations avec le denier de Saint-Pierre

En 2014, les responsables des finances du Vatican décident de réaliser des investissements spéculatifs pour augmenter la rentabilité des cinquante millions d’euros du denier de Saint-Pierre. Forts de la garantie de l’argent des fidèles et du compte personnel du Pape, ils obtiennent une ligne de crédit de deux cents millions d’euros auprès de deux banques suisses. "Sur le compte du pape François, ils auraient prélevé vingt millions d’euros pour financer en partie les opérations organisées par des courtiers véreux", explique Francesco Grana, un journaliste vaticaniste, "et tout cela, selon l’enquête, au nez et à la barbe du Pape !"

Cent millions seront investis dans des opérations spéculatives. Le reste sert à acheter un immeuble à Londres, qui se transformera rapidement en gouffre financier. Les courtiers exigent des commissions qui se chiffrent en millions et extorquent de l’argent au Saint-Siège. En 2019, le bilan financier est désastreux, les pertes s’élèvent à plusieurs dizaines de millions d’euros. "Ce système organisait le drainage des caisses du secrétaire d’État du Vatican", explique Massimiliano Coccia, journaliste de L’Espresso.

L’enquête et la chute du cardinal

L’enquête a duré des mois, et se base sur plusieurs commissions rogatoires, notamment en Suisse, en Slovénie et en Grande-Bretagne. Le procureur a déposé un rapport de cinq cents pages, sa conclusion est sans pitié. Il parle de "système pourri, prédateur et lucratif, qui ne pouvait être possible que grâce à des complicités internes au Vatican". Le cardinal Parolin, l’actuel secrétaire d’État du Vatican, n’a jamais été informé de ces investissements douteux, tout semble reposer sur un système contrôlé par le cardinal Angelo Becciu. Ce dernier tentera en cours d’enquête de faire pression sur son bras droit, Mgr Alberto Perlasca, le grand témoin de ce procès, pour qu’il change sa version des faits.

Ce mardi, le cardinal a annoncé qu’il portait plainte contre son ancien collaborateur, pour l’avoir calomnié, dit-il, dans son témoignage devant le procureur. Le procès s’annonce long, technique et difficile. Quant au pape François, il n’a pas attendu le jugement, le 24 septembre 2020, il a retiré au cardinal Becciu toutes ses fonctions et ses prérogatives au sein du Vatican.