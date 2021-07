Le chantier de la reconstruction s’ouvre en Wallonie

Le bilan des inondations qui ont ravagé une partie de la Wallonie, il y a deux semaines, a été revu à la hausse. Le ministre-Président wallon, Elio Di Rupo (PS), a fait état, mardi, de 41 morts et encore deux disparus. Le bilan financier des dégâts est, lui, encore inconnu. Mais le socialiste a précisé que 202 des 262 communes wallonnes seront admises au Fonds des calamités, dont l’ensemble des communes liégeoises, namuroises et luxembourgeoises. "Ça vous donne l’ampleur du drame que nous connaissons…"

L’immense chantier de la reconstruction s’ouvre à présent, en particulier dans l’est de la région. Mardi, le gouvernement Di Rupo a annoncé, lors d’une conférence de presse, à Namur, la création d’un "commissariat spécial à la reconstruction" (installé pour un an renouvelable). Il sera dirigé par deux commissaires : Catherine Delcourt, qui est commissaire d’arrondissement de la province de Liège, et Sylvie Marique, la secrétaire générale du Service public de Wallonie.

Cet organe a pour mission de coordonner et gérer les mesures d’urgence, ainsi que la reconstruction. Il formulera aussi des propositions en vue de l’élaboration d’un plan de reconstruction pour les communes concernées. "Nous serons aux côtés des communes et des CPAS pour cerner leurs besoins immédiats et à venir", a commenté Catherine Delcourt. "Nous mesurons la nécessité d’une réponse immédiate du gouvernement wallon", a appuyé Sylvie Marique.

Dons bienvenus

La semaine dernière, l’exécutif régional annonçait une enveloppe de deux milliards d’euros pour aider les sinistrés (800 millions transférés du plan de relance wallon, 200 millions venant de la trésorerie régionale, le reste emprunté sur les marchés financiers). Une somme que l’on sait insuffisante. "Nous aurons besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent", a prévenu Elio Di Rupo.

Les gouvernements wallon et fédéral travaillent à la création d’un compte bancaire unique pour centraliser les dons venant des particuliers et des entreprises. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), présent à la conférence de presse, a annoncé que son équipe allait supprimer le plafond de 500 000 euros pour les dons des entreprises. Dans un autre registre, il a aussi fait savoir que la TVA réduite à 6 % pour la démolition et la reconstruction des bâtiments sera étendue au cas des immeubles et maisons ravagés par les eaux.

Une série de mesures régionales ont également été annoncées, mardi : pour le relogement des sinistrés via des dotations aux communes et CPAS (50 millions), ainsi qu’aux sociétés de logement de service public (25 millions) ; pour des travaux de première nécessité (30 millions pour les communes et provinces) ; pour la gestion des déchets (5 millions pour les intercommunales) et la dépollution des hydrocarbures (2 millions) ; pour soutenir les entreprises et les indépendants (jusqu’à 750 containers pour accueillir et relancer l’activité) ; etc.

"Ça va être un travail de longue haleine. Je suis convaincu qu’on s’en sortira ensemble", a conclu le Premier ministre.

A. C.