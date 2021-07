Le duel entre Derwael et Lee se précise

Laurent Monbaillu Envoyé spécial à Tokyo

Nina Derwael, qui venait d’en finir avec sa prestation au sol, n’a pas pu s’empêcher de jeter un regard intéressé sur la prestation de Sunisa Lee aux barres asymétriques, ce mardi, lors de la finale du concours par équipe. La Limbourgeoise n’ignore évidemment pas que l’Américaine de 18 ans, qui avait préparé ces derniers mois un exercice d’une difficulté évaluée à 6.8 (lui ayant déjà rapporté 15,300 points lors des championnats des États-Unis), sera sa principale concurrente dimanche lors de la finale de la spécialité. Cela s’est confirmé au cours de la deuxième rotation du jour : si Sunisa Lee n’avait pas encore sorti le grand jeu (6.6 comme note de départ pour un total de 15,200) en qualifications, elle s’est cette fois sublimée pour signer, avec son meilleur exercice, un superbe total de… 15,400 points !

Ce résultat a sans doute eu le don de fouetter le moral de Nina Derwael, qui n’est jamais aussi forte que lorsque la compétition fait rage. Créditée d’un score de 15,366 en qualifications, quarante-huit heures plus tôt, la double championne du monde a amélioré son record pour la deuxième fois consécutive au cours de la quatrième et dernière rotation, pour atteindre un total de… 15,400 points à son tour. Seule différence : l’exercice de Nina possède un degré de difficulté légèrement inférieur (6.7) mais son exécution est, elle, supérieure à celle de son adversaire (8,700 contre 8,600). Or, en cas d’égalité en finale comme ce fut le cas mardi, c’est bien ce dernier paramètre qui décidera du nom de la lauréate, ce dimanche, à l’Ariake Gymnastics Center.

"C’est un scénario qui est à mon avantage en théorie, mais on verra bien ce que cela donnera. À propos de ce duel, je ressens pour l’instant une tension positive : si elle évolue à son meilleur niveau, cela me motive à faire encore mieux et vice-versa je suppose", sourit Nina. "Elle propose une belle routine et j’espère qu’on pourra toutes les deux faire aussi bien en finale. Je le répète : cette concurrence me motive d’autant plus."