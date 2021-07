L’entraîneur

Van der Ham : "Une année magique"

Au maximum. Aux côtés de Matthias Casse depuis plus de quatre ans désormais, Mark van der Ham estime que son poulain ne pouvait pas espérer beaucoup plus que la 3e place à Tokyo. "Compte tenu de la préparation difficile qu’il a vécue, le bronze est sans doute le maximum qu’il pouvait espérer", estime ainsi le coach néerlandais, qui refuse également de polémiquer sur la demi-finale remportée par Takanori Nagase. "Matthias a donné tout ce qu’il pouvait durant des combats qui étaient parfois très longs. Il a poussé son corps au maximum, poursuit Mark van der Ham, très fier de ce qu’a accompli son élève durant les derniers mois. Cette année est magique pour lui : il a été deuxième à l’Euro, il est devenu champion du monde et, maintenant, il décroche la médaille de bronze. Ce n’est pas rien. C’est génial, même !" A.M.