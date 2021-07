Les Belgian Cats réalisent l’exploit d’entrée de jeu

Romain Van Der Pluym Envoyé spécial à Tokyo

Elles ont déjà un pied en quarts de finale. On n’espérait pas pouvoir écrire cette phrase avant la rencontre de vendredi. Les Cats étaient visiblement pressées de s’affirmer dans un groupe compliqué. Elles ont marqué le coup en dominant la deuxième nation mondiale, celle que tout le monde croyait invincible.

Les Cats ont gagné et même bien gagné (70-85). Dans un tournoi où le classement en poule mais également la différence de points pourraient faire la différence, les 15 unités d’écart et la victoire font un bien fou.

Le poids du jeu belge est sur les épaules d’Emma Meesseman et la patronne de l’équipe nationale n’a pas failli. Deux paniers d’entrée de jeu ont donné le ton. Quatre points qui en ont appelé beaucoup d’autres.

Une masterclass. Impossible de mieux qualifier le récital de la meilleure joueuse des Finals de WNBA 2019. Avec ses 32 points (64 % de réussite à 2 points) et 9 rebonds, elle a dominé le match de la tête et des épaules avec un dernier quart-temps qui confirme son statut de star du basket mondial. Il y avait pourtant du beau monde en face et le bon début de match des Belges s’est transformé en remontada australienne avant la pause.

Les Cats ne parvenaient pas à trouver la parade à l’intérieur du jeu, dominées défensivement et offensivement par la taille des Australiennes et notamment de Magbegor qui maîtrisait à elle seule la raquette. Antonia Delaere, pourtant douée en un contre un, a souvent peiné à trouver la solution près du panier en début de match.

Connexion Meesseman-Allemand

Contourner le problème pour trouver une solution. Une philosophie uniquement possible avec des joueuses ultratalentueuses. Julie Allemand - auteure d’un double-double (16 points, 11 assists) - a confirmé qu’elle avait changé de caste. Elle appartient à celle des meilleures.

Adroite au tir quand son équipe avait besoin de respirer, elle a surtout été incroyable ballon en mains. Sa vitesse, son agressivité quand elle attaque le cercle ont mis à mal la défense australienne.

La connexion qui s’établit de plus en plus entre Meesseman et elle sera une des clés de ce tournoi. Quand les deux combinent, les Cats se transforment en équipe de WNBA qui joue à une vitesse folle. Allemand à la passe, Meesseman à la conclusion. Les De Bruyne et Lukaku du basket féminin.

Parfois encore laxistes en reconversion défensive, elles ont pu compter sur l’énorme maladresse des Australiennes durant le troisième quart-temps. Elles devront également régler la mire à distance. 24 % de réussite à trois points, c’est trop peu mais cela s’explique aussi par le jour sans au tir de Kim Mestdagh.

La meilleure shooteuse de l’équipe a dû attendre la moitié du quatrième quart pour marquer pour son seul et unique panier de plein jeu (1 sur 8).

Si les Cats parviennent à corriger ces mini-défauts et que les cadres continuent de prester à un tel niveau, on se demande sérieusement qui peut les arrêter.