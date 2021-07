Les États-Unis fermés au tourisme

Peu importe qu’ils soient testés ou vaccinés : les frontières américaines restent fermées pour l’instant aux voyageurs internationaux, a annoncé lundi la Maison-Blanche en invoquant la propagation rapide du variant Delta.

Tandis que les pays de l’Union européenne ont décidé de rouvrir leurs propres frontières aux Américains, à condition qu’ils soient vaccinés contre le Covid-19 ou présentent un test négatif, les voyageurs en provenance de l’espace Schengen, du Royaume-Uni et d’Irlande ne peuvent eux plus entrer aux États-Unis depuis mars 2020.

Cette fermeture des frontières est vivement critiquée par les professionnels du tourisme en Europe, mais aussi par le patronat américain.

Le Canada a lui aussi décidé de rouvrir sa frontière à partir du 9 août pour les citoyens américains et les résidents permanents vivant aux États-Unis pleinement vaccinés, là aussi sans réciprocité.

Washington avait annoncé début juin la constitution de groupes de travail avec le Canada, le Mexique, l’Union européenne et le Royaume-Uni pour se pencher sur la question des voyages internationaux, laissant espérer un assouplissement des restrictions.

Non seulement cela n’aura pas lieu, mais les États-Unis multiplient par ailleurs les avertissements à leurs ressortissants tentés de voyager à l’étranger. Après avoir déconseillé il y a une semaine de se rendre au Royaume-Uni, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique américaine, ont ajouté lundi le Portugal et l’Espagne, entre autres, à la liste des destinations à éviter.

Les États-Unis font face eux-mêmes à une nette hausse des contaminations depuis la fin juin, avec plus de 50 000 contaminations par jour, selon Our World in Data. (D’après AFP)