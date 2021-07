"Les Red Lions ne font que grandir dans ce tournoi"

1 "Un match très positif"

"Ils jouaient avec moins de pression car ils restaient sur deux victoires contre les Pays-Bas et l’Allemagne. Ils étaient un peu moins focus. C’est normal. Mais, offensivement, ils ont encore grandi. Ils se trouvent mieux. Je reste très positif car les Sud-Africains avaient réalisé des résultats moins extrêmes contre l’Angleterre (1-3) et les Pays-Bas (3-5). Notre attaque est vraiment impressionnante. On entendra des critiques sur les quatre buts encaissés. Les défenseurs auraient pu être un peu plus sharp, mais je ne vois rien de catastrophique. Je ne vois pas ce qu’ils auraient pu changer en défense. J’insisterai plus sur la fluidité du jeu vers l’avant. Ils gardent la balle longtemps. Ils baladent l’adversaire jusqu’au moment où ils s’offrent une belle entrée de cercle. On l’a vu notamment sur le but de Gougnard. Leur possession de balle change tout. Je vois des gars comme Arthur Van Doren qui montent pour apporter le surnombre."

2 "Enfin des non-Européens"

"Pour moi, c’est le seul bémol. Dans l’autre groupe, ils joueront d’office un pays issu d’Océanie ou d’Amérique du Sud car je ne vois pas l’Espagne passer. Je suis convaincu que les Belges sont solides, mais ils ont moins joué contre des pays comme la Nouvelle-Zélande ou l’Argentine à cause de la pandémie. Cela pourrait être un danger même s’ils seront favoris. Ils ne font que grandir dans ce tournoi."

3 "La gestion du groupe et des blessures"

"Shane McLeod a intelligemment fait jouer Meurmans. Il le récompense du super boulot. Kina est resté en tribune. Il avait une petite contracture depuis deux matchs. Antoine doit apprendre à se taire avec les arbitres, mais il est un des trois meilleurs joueurs du groupe. Quant aux blessés, le staff gère parfaitement. Boon est de retour. Il a été prudent. De Kerpel reviendra sûrement pour le quart. Le tournoi est long, mais la programmation est super rapide. La gestion des blessures est une clef, mais je fais confiance au staff, qui ne laisse rien au hasard."